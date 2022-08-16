汐止崇德停車場停租惹怨 民代協調再延一年

汐止區崇德停車場，紓解茄苳路一帶，停車位一位難求的問題，不過，才不到五年，卻要收回蓋社會住宅，引起地方強烈反彈，經立委沈發惠服務處、新北市議員張錦豪召集相關單位開協調會，也決定在社宅籌備的這段期間續租，再延一年。

汐止茄苳路社區大樓、傳統公寓不少，停車位一直不足，公有停車場要收回80個停車位沒得停，引起附近居民強烈反彈，再加上事前地方都不知情，民眾很難接受，所以，之前立委沈發惠、賴品妤國會辦公室、新北市議員張錦豪就在立法院召開了一場汐止崇德停車場持續使用暨暫緩終止租約協調會，當天崇德里長蘇宏杰也前住參加表達里民訴求。

崇德里長蘇宏杰指出，崇德停車場之前住都中心計劃要蓋社會住宅，因為未聽取地方意見造成地方住戶很大的反彈，經過立委沈發惠及議員張錦豪的極力爭取下也開了協調會，當天也提出希望能夠多聽聽地方聲音、了解需求以及對交通停車的衝擊等等，而住都中心承諾先做交通評估、辦公聽會說明會，讓附近居民了解社宅的規劃，也盡可能滿足地方需求，住都中心都會盡可能考量進去做相關規劃，包括交通及停車需求等等，將對地方的衝擊降到最低。

新北市議員張錦豪服務處秘書李巧函表示，因為，茄苳路一帶附近居民都有停車的需求，這次跟立委沈發惠及賴品妤國會辦公室一起辦協調會，經過討論後大家達成共識，會再續租一年，因為，有關於國家住都中心位於汐止規劃與推動的崇德好宅，因為預定地原本是周邊里民停車場場所，而社宅後續從設計、請照到動工約要一年時間，為了讓興建順利及兼顧里民停車需求權益，延長停車場租約，讓里民租約至112月7月底。

李巧函也說，因為附近人口不斷增加，長年有停車位不足問題，為了滿足地方里民停車需求，也請住都中心後續能在條件允許下，增加社宅停車位供民眾使用。另外，當地在興建國宅時也還是有停車需求，也會協調崇德國小第二校區是不是能適度開放停車。