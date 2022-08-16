快訊

好棒Bump救援影片外交部稱「誤導國人」 怒曝8問：詐騙解碼永久停更

影／台電包商場勘時疑翻越欄杆 摔落奧萬大沉沙池溺斃

立委稱政府「柬埔寨急難救助」僅1人負責 外交部回應了

汐止崇德停車場停租惹怨 民代協調再延一年

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區崇德停車場收回蓋社會住宅，經立委沈發惠服務處、新北市議員張錦豪召開協調會，也決定在社宅籌備的這段期間續租，再延一年。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區崇德停車場收回蓋社會住宅，經立委沈發惠服務處、新北市議員張錦豪召開協調會，也決定在社宅籌備的這段期間續租，再延一年。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區崇德停車場，紓解茄苳路一帶，停車位一位難求的問題，不過，才不到五年，卻要收回蓋社會住宅，引起地方強烈反彈，經立委沈發惠服務處、新北市議員張錦豪召集相關單位開協調會，也決定在社宅籌備的這段期間續租，再延一年。

汐止茄苳路社區大樓、傳統公寓不少，停車位一直不足，公有停車場要收回80個停車位沒得停，引起附近居民強烈反彈，再加上事前地方都不知情，民眾很難接受，所以，之前立委沈發惠、賴品妤國會辦公室、新北市議員張錦豪就在立法院召開了一場汐止崇德停車場持續使用暨暫緩終止租約協調會，當天崇德里長蘇宏杰也前住參加表達里民訴求。

崇德里長蘇宏杰指出，崇德停車場之前住都中心計劃要蓋社會住宅，因為未聽取地方意見造成地方住戶很大的反彈，經過立委沈發惠及議員張錦豪的極力爭取下也開了協調會，當天也提出希望能夠多聽聽地方聲音、了解需求以及對交通停車的衝擊等等，而住都中心承諾先做交通評估、辦公聽會說明會，讓附近居民了解社宅的規劃，也盡可能滿足地方需求，住都中心都會盡可能考量進去做相關規劃，包括交通及停車需求等等，將對地方的衝擊降到最低。

新北市議員張錦豪服務處秘書李巧函表示，因為，茄苳路一帶附近居民都有停車的需求，這次跟立委沈發惠及賴品妤國會辦公室一起辦協調會，經過討論後大家達成共識，會再續租一年，因為，有關於國家住都中心位於汐止規劃與推動的崇德好宅，因為預定地原本是周邊里民停車場場所，而社宅後續從設計、請照到動工約要一年時間，為了讓興建順利及兼顧里民停車需求權益，延長停車場租約，讓里民租約至112月7月底。

李巧函也說，因為附近人口不斷增加，長年有停車位不足問題，為了滿足地方里民停車需求，也請住都中心後續能在條件允許下，增加社宅停車位供民眾使用。另外，當地在興建國宅時也還是有停車需求，也會協調崇德國小第二校區是不是能適度開放停車。

停車場 汐止

延伸閱讀

汐止鄉長里停車難 地方爭取防汛道規劃停車

劉建國競總副主委人選底定 這3人身兼數職成立旅北戰隊

汐止觀光夜市找不到？ 地方盼增路標指示牌

汐止保長里候車亭腐蝕破損 將整修更新

相關新聞

淡海輕軌運量不足 新北捷累計3年虧損5.7億

審計部新北市審計處110年報告指出，淡海輕軌運量不足，導致新北大眾捷運連3年虧損，累計虧損金額新台幣5億7618萬餘元。...

瑞芳爪峰里銀髮休閒館開張 長者體驗很愜意

瑞芳區爪峰里今年四月因為疫情嚴重老人共餐停擺，好不容易疫情趨緩，社區也從七月開始恢復共餐，今(16)日加上二樓的銀髮休閒館新開張，長者可以在共餐前先來坐坐按摩椅，走走跑步機，還可以泡茶聊天，相當愜意。

金瓜石地區水情告急 調派水車補水應急

瑞芳區已經近兩個月沒有下雨，水情吃緊，尤其是金瓜石地區又位於自來水管線的末端，供水量根本不足，目前家戶已經出現缺水的情形，里長陳嶽生也協調自來水公司以水車派送水源，並臨時增設自來水塔，供民眾可以取水使用。

2022金山甘藷季開跑 焢窯逛市集玩農場

2022金山甘藷季開跑，每年八月到十月底就是金山甘藷產季，金山出產的甘藷香甜美味，每年產季一到，總吸引許多遊客到訪，除了可以品嚐現採甘藷，周邊的農場也推出特色地瓜窯與挖地瓜等親子活動，為金山甘藷季增添旅遊亮點。

抗高溫好實用 汐止議員推夏日選舉小物

今年夏天似乎特別熱，新北市議員白珮茹最近也推出幾款夏日選舉小物提供免費索取，除了特別選用白色透氣帽子、還有扇子及面紙，可以抵抗高溫，另外，也有疫情期間需要的口罩等等，讓選舉小物貼近生活更實用。

汐止崇德停車場停租惹怨 民代協調再延一年

汐止區崇德停車場，紓解茄苳路一帶，停車位一位難求的問題，不過，才不到五年，卻要收回蓋社會住宅，引起地方強烈反彈，經立委沈發惠服務處、新北市議員張錦豪召集相關單位開協調會，也決定在社宅籌備的這段期間續租，再延一年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。