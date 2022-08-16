抗高溫好實用 汐止議員推夏日選舉小物

今年夏天似乎特別熱，新北市議員白珮茹最近也推出幾款夏日選舉小物提供免費索取，除了特別選用白色透氣帽子、還有扇子及面紙，可以抵抗高溫，另外，也有疫情期間需要的口罩等等，讓選舉小物貼近生活更實用。

新北市議員白珮茹表示，其實每一年都有選舉小物，主要是希望民眾可以透過Line@或FB，不管是地方需要修繕的地方或是市政建議都可以透過網路跟服務處反應，平時都有扇子，今年又多推出了帽子、很熱流汗了還有準備了面紙讓大家擦汗，還有今年因為選舉的關係，也做了口罩，而口罩反應很不錯，因為是防疫必備每天都要戴，所以，有需要的都可以到服務處索取。

白珮茹指出，全球暖化真的是非常熱，所以，今年帽子挑了白色，因為淺色白色看起來就比較涼，還有在帽子前面有一個珮茹娃娃，上面有寫專業認真、為您發聲，其實從政將近20年，這麼多年來也一直秉持著小市民的代言人，就是希望大家如果對市政建設有什麼需要跟市政府溝通或是反應的，都可以跟服務處反應，都會如實的跟相關單位反應，希望市政透過大家的監督，讓地方越來越好。

離年底選戰越來越近，各候選人也陸續推出競選文宣品，希望能夠吸引選民的目光，而議員白珮茹的帽子上頭特別設計的珮茹娃娃這次還拿了大聲公，造型可愛之外，也有特別含義。

白珮茹說，就是為民喉舌大聲公的概念，在議事廳裡每一席都非常重要，每一席都代表著地方重要的聲音，所以，在這議事的殿堂裡希望能做大家的大聲公，把市民的需求讓地方政府盡速為地方服務。