2022金山甘藷季開跑 焢窯逛市集玩農場

2022金山甘藷季開跑，每年八月到十月底就是金山甘藷產季，金山出產的甘藷香甜美味，每年產季一到，總吸引許多遊客到訪，除了可以品嚐現採甘藷，周邊的農場也推出特色地瓜窯與挖地瓜等親子活動，為金山甘藷季增添旅遊亮點。

遠足農場陳琬婷說，甘藷季來到遠足，可以在大自然環境中，認識可愛小動物與植物，並且到甘藷田中體驗採挖甘藷，帶著新鮮現挖的甘藷直接洗淨、鋁箔紙包起，放入窯中，生火封窯等待食物烤熟，出窯的烤地瓜戴著口罩都可以聞到撲鼻香味，而品嚐起來每一口都吃得到紮實、綿密香甜滋味。

金山區長廖武輝指出，2022金山甘藷季－點藷成金系列活動正式開跑，現在甘藷盛產中，於8/27更將舉行甘藷節主活動，當天有DIY甘藷體驗、小農市集，千人一起在星光下焢窯，還與紅樹林有線電視合作舉辦戶外星光電影院，讓民眾、親子可以從白天玩到黑夜，感受金山甘藷季的無限魅力。