金瓜石地區水情告急 調派水車補水應急

瑞芳區已經近兩個月沒有下雨，水情吃緊，尤其是金瓜石地區又位於自來水管線的末端，供水量根本不足，目前家戶已經出現缺水的情形，里長陳嶽生也協調自來水公司以水車派送水源，並臨時增設自來水塔，供民眾可以取水使用。

自來水公司的水車，一早就來到金瓜石地區，在人員的協助下，在臨時增設的自來水塔進行注水工作，在勸濟堂有兩個兩噸的水塔，戰俘營附近有一個，附近居民無水可用都可以來這裡取水，就連民宿因無水用也只能取消訂房，讓業者好無奈。

貢寮淨水場因為幾乎沒有雨水入帳，因此自來水公司這幾天也實施減壓供水，不過金瓜石地區因地勢較高且屬於自來水管線末端，用水影響首當其衝，除了自來水嚴重缺水之外，平時倚賴山泉水的居民，現在也是幾乎無水可用，民眾只好帶著儲水工具到水塔前取水。

銅山里長陳嶽生就說，金瓜石地區已經將近兩個月沒有下雨，水情告急，這幾天都在和自來水公司協調水車上山協助補水，不過更希望的是能下點雨舒緩水情，不然夏天無水可用真的很困擾。