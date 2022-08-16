瑞芳爪峰里銀髮休閒館開張 長者體驗很愜意

瑞芳區爪峰里今年四月因為疫情嚴重老人共餐停擺，好不容易疫情趨緩，社區也從七月開始恢復共餐，今(16)日加上二樓的銀髮休閒館新開張，長者可以在共餐前先來坐坐按摩椅，走走跑步機，還可以泡茶聊天，相當愜意。

來到爪峰里活動中心，已經有長者三三兩兩陸續抵達，今天是每週一次的老人共餐活動，共餐志工一大早就來準備，除了要準備現場的共餐，還有外送的便當，後疫情時期共餐逐漸開放，爪峰里也在七月開放實體共餐，不過還是有不少人選擇外帶或外送。

爪峰里長簡明慧說，活動中心二樓的銀髮休閒館，在逐年的添購設備，如今終於可以全面對外開放，每週二共餐日就會開放給長者來使用，不少長者第一次看到按摩椅都搶著要來體驗看看，希望這些設備可以讓長者多加利用，常保身心健康。

爪峰社區理事長張信義說，後疫情時期，逐漸恢復共餐，長者也陸續走出家門。長者在體驗過休閒館裡的設施後，都覺得真的很棒，共餐前還能來放鬆筋骨活動活動。