「翻轉長照 一切照常」主題書展 國台圖致力為長照發光

為提升民眾關注長照議題，鼓勵代間溝通，國立台灣圖書館與衛福部合辦「翻轉長照 一切照常」全民共讀主題書展，今首次公開亮相衛福部新出版的「阿祖是虎克船長」、「阿祖要上安親班」等長照繪本套書，後續還將辦理一系列主題影談、名人座談，邀民眾深入認識長照。

因應高齡化社會，近五年來長照2.0服務人數及服務資源均大幅成長，從去年5月到今年4月，長照服務人數達54.5萬人，服務涵蓋率超過67%，長照特約單位更多達6855處，特約單位服務滿意度近三年均逾9成以上。

衛生福利部政務次長李麗芬指出，每個人或多或少在生命歷程中，都會遭遇到親友或自身因為年老而需要照顧的情形，長照2.0即是讓需要的人能得到照顧，減輕家庭負擔。

國台圖說明，本次書展結合國台圖及衛福部長照司各自在「閱讀」與「長期照顧」專業，從「翻‧轉‧長‧照」四個主軸中各精選15本好書，特別邀請長期關注圖書館裡高齡讀者服務的台大圖書資訊學系教授林珊如教授作為閱讀推廣大使。

國台圖表示，不論本身已是照顧者、被照顧者，或只是關注此議題、尚未關注到此議題的民眾，都能在這次書展中，從基礎觀念認識、實務經驗分享、專業知能建立，到與孩子的代間溝通，完整地瞭解長照的各個面向。

另外，後續也將於20日辦理主題影談，邀請財團法人弘道老人福利基金會社工師戴瑜擔任「照護人，有你真好」電影導聆人；9月3日則由中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧與衛福部長期照顧司長祝健芳，以及長期照顧者的藝人代表謝祖武名人座談，民眾可在活動期間參加學習單兌換好禮活動。

國台圖館長李秀鳳表示，圖書館向來重視所有族群的資訊需求，提供分齡分眾的服務，尤其國台圖位處四號公園內，經常有許多樂齡讀者在公園散步運動後，走進圖書館內讀報看書。