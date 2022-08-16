三鶯人本環境四主軸 「山」、「水」人本小徑完工

三鶯地區人文薈萃，新北工務局推動三鶯文創整合計畫結合在地文化及美學，以「陶、藝、山、水」4條特色人本友善路徑打造分區主軸，將人行道環境及行人徒步區更新改善，其中火車站往孫龍步道、鶯歌石的建國路，及銜接鶯歌陶博館與陶瓷老街的溪畔小徑皆已完工開放通行，市民可重新感受人本環境的舒適安全。

新北養工處表示，鶯歌建國路以「山」的綠色為主題意象，並以桐花意象做為人行道鋪面指標，引導用路人從鶯歌火車站前往孫龍步道，新設設施帶並加強綠化植栽，將道路人行道隔離，整併原先樹穴、停車格、路燈及電箱等設施。

另外，沿線電桿及附掛纜線下地讓人行道淨寬達150公分，並施作透水鋪面建構永續發展的韌性城市，提供用路人及前往孫龍步道登山客有最舒適的行走環境。

新北新工處指出，「水」則運用大甲九圳溪畔水流意象引入溪畔小徑，更新改造既有老舊破損的木棧道及欄杆，寓意著鶯歌區文化藝術的源源不絕；尖山路旁設置路口廣場休憩區，供民眾半路休息，還可觀賞LED水波紋護欄，感受地方文化色彩。