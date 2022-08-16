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三鶯人本環境四主軸 「山」、「水」人本小徑完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「水」的部分由新工處負責，施工團隊運用大甲九圳溪畔水流意象引入溪畔小徑，更新改造既有老舊破損的木棧道及欄杆，寓意著鶯歌區文化藝術的源源不絕，此圖為白天溪畔小徑樣貌。圖／新北工務局提供
「水」的部分由新工處負責，施工團隊運用大甲九圳溪畔水流意象引入溪畔小徑，更新改造既有老舊破損的木棧道及欄杆，寓意著鶯歌區文化藝術的源源不絕，此圖為白天溪畔小徑樣貌。圖／新北工務局提供

三鶯地區人文薈萃，新北工務局推動三鶯文創整合計畫結合在地文化及美學，以「陶、藝、山、水」4條特色人本友善路徑打造分區主軸，將人行道環境及行人徒步區更新改善，其中火車站往孫龍步道、鶯歌石的建國路，及銜接鶯歌陶博館與陶瓷老街的溪畔小徑皆已完工開放通行，市民可重新感受人本環境的舒適安全。

新北養工處表示，鶯歌建國路以「山」的綠色為主題意象，並以桐花意象做為人行道鋪面指標，引導用路人從鶯歌火車站前往孫龍步道，新設設施帶並加強綠化植栽，將道路人行道隔離，整併原先樹穴、停車格、路燈及電箱等設施。

另外，沿線電桿及附掛纜線下地讓人行道淨寬達150公分，並施作透水鋪面建構永續發展的韌性城市，提供用路人及前往孫龍步道登山客有最舒適的行走環境。

新北新工處指出，「水」則運用大甲九圳溪畔水流意象引入溪畔小徑，更新改造既有老舊破損的木棧道及欄杆，寓意著鶯歌區文化藝術的源源不絕；尖山路旁設置路口廣場休憩區，供民眾半路休息，還可觀賞LED水波紋護欄，感受地方文化色彩。

工務局強調，三鶯文創整合計畫針對人行道環境及通行便道等行人徒步區更新，結合鶯歌歷史美學，重新改造在地特色文化街區，期待施工中的三鶯大橋、捷運三鶯線及新北市美術館陸續完成後，透過產業、文化、藝術、休閒、觀光讓三鶯地區成為國際藝術觀光之都。

負責施工「山」路徑的養工處表示，鶯歌建國路以「山」的綠色為主題意象，整併原先樹穴、停車格、路燈及電箱等設施，沿線電桿及附掛纜線下地，讓人行道淨寬達150公分，並施作透水鋪面建構永續發展的韌性城市。圖／新北工務局提供
負責施工「山」路徑的養工處表示，鶯歌建國路以「山」的綠色為主題意象，整併原先樹穴、停車格、路燈及電箱等設施，沿線電桿及附掛纜線下地，讓人行道淨寬達150公分，並施作透水鋪面建構永續發展的韌性城市。圖／新北工務局提供
負責施工「山」路徑的養工處表示，鶯歌建國路以「山」的綠色為主題意象，整併原先樹穴、停車格、路燈及電箱等設施，沿線電桿及附掛纜線下地，讓人行道淨寬達150公分，並施作透水鋪面建構永續發展的韌性城市。圖／新北工務局提供
負責施工「山」路徑的養工處表示，鶯歌建國路以「山」的綠色為主題意象，整併原先樹穴、停車格、路燈及電箱等設施，沿線電桿及附掛纜線下地，讓人行道淨寬達150公分，並施作透水鋪面建構永續發展的韌性城市。圖／新北工務局提供
銜接鶯歌陶博館與陶瓷老街的溪畔小徑，也在尖山路旁設置路口廣場休憩區，晚上也可觀賞LED水波紋護欄感受地方文化色彩，不僅增加小徑夜間照明，也提供民眾一個放鬆心情的空間。圖／新北工務局提供
銜接鶯歌陶博館與陶瓷老街的溪畔小徑，也在尖山路旁設置路口廣場休憩區，晚上也可觀賞LED水波紋護欄感受地方文化色彩，不僅增加小徑夜間照明，也提供民眾一個放鬆心情的空間。圖／新北工務局提供

人行道 火車站 新北

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