地瓜盛產萬里整合在地小農 雙興高山地瓜禮盒宅配到家

新北市萬里甘藷正值盛產期，萬里雙興高山地瓜很受歡迎，區公所與雙興里長整合在地小農，推出質優精選地瓜禮盒，有5斤裝與10斤裝，並配合疫情推出線上訂購宅配到家服務，並推出地瓜料理的美食食譜，希望享受清涼健康美食。

萬里區公所今天邀請2021年美國密西根「花式調酒組」金牌調酒大師吳靖騰，示範如何調出消暑、營養、美味又健康的地瓜能量飲，以及2018 Chef plate台灣冠軍天菜大廚阮紹榮，介紹地瓜料理的美食食譜。

萬里區長粘雪琴表示，為迎接高山地瓜產季，讓更多美食饕客了解萬里雙興高山地瓜的魅力，區公所與雙興里長特別整合在地小農，推出質優、精選地瓜禮盒，有5斤裝與10斤裝，並配合疫情推出線上訂購宅配到家服務。

由雙興里辦公處推薦3個銷售窗口（余家園、大坪地瓜園及萬里美樹館）提供務，因高山地瓜種植時間比一般地瓜多半個月到20天，產量有限，品質佳，訂購要快，售完就要等明年。

阮紹榮示範的川式地瓜涼麵，是用地瓜混入麵粉做麵條，每口都是滿滿的地瓜味；獅城地瓜手切冰是以新加坡著名的手切冰改良而成，地瓜土司加地瓜冰淇淋很有飽足感又清涼；萬里地瓜蟹肉餅是用當地海陸二項食材地瓜跟三點螃蟹，充分運用萬里的特色食材。

吳靖騰運用地瓜設計兩款飲品，這些地瓜料理都充滿創意，將地瓜做成清涼、爽口且非常適合在夏季食用。

今年地瓜種植期間，因後段生長期雨水少且高溫，影響地瓜生長，所以收成也較往年少，但口感卻是非常的好吃。