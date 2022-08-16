柯文哲畢業展城博開幕倒數 二備金疑慮多預算被暫擱

台北市長柯文哲任期僅剩4個多月，下周六8月27日將在花博爭艷館舉辦城市博覽會，被視為柯文哲畢業展，不過因市府編列二動金遭疑規避監督；城博舉辦目的等仍多爭議，眼看再過4天就要試營運、下周六正式開幕，議員不滿市府專案報告內容，議會民政委員會今天決議城博二備金動支經費暫擱，並要求活動結束後一周內提成效報告。

北市研考會主委黃銘材表示，目前與廠商的契約都已經簽下去，城博會照規畫舉辦，議會對預算有意見，會持續與議員溝通，若一直不過，再來看後續如何核銷。

北市議會民政委員會今天由研考會、政風處專案報告台北城博二備金動支專案報告，政風處表示，城博之所以舉辦，是在去年10月4日由副市長黃珊珊批示，表示柯市長指示由研考會編列900萬元規畫，評估明年6至8月辦城博；另外，去年台灣設計研究院人員也報告，可透過科技與創新呈現市政成果，透過城博強化北市定位與影響，並作為台灣燈會預展，串連北藝、及台灣燈會。

北市議員許淑華質疑，她聽了覺得太不可思議，台北市政府要花8630萬元二備金辦城博，竟是依據台灣設計研究院的一句「科技策展」，還是動支二備金？這是陷黃珊珊不義？甚至第二筆還刻意編列4900萬元，低於5千萬元，還說沒有規避議會監督？她要退回專案報告。

研考會主委黃銘材說，並非研究院的一句話「科技策展」就辦，他承認北市府一開始並沒有規畫城博會，是在柯市長參觀一個活動後，去年10月才決定要辦，也可以作為2023年台灣燈會的前導展，展區不是只有科技，最主要用意是要告訴市民，台北市這八年做多少事，市政一棒接一棒。

議員林穎孟則批評，台北城市博覽會內容就只是柯文哲施政報告的豪華版，甚至用二備金救命錢「是救黃珊珊的命？還是柯文哲的命？」

議員點出4點質疑，包括用二備金規避議會監督，尤其台灣燈會明年2、3月才辦，前導應前1個月比較有效，為台灣燈會前導辦城博，只是找理由。另外去年編列二備金2960、今年4900萬，其實第二筆應該有時間以追加預算編列，根本沒有來不及；還有日本的城市博覽會內容，都是在行銷日本及城市，不是行銷市長。

根據北市政風處的專案報告提到，北市府之所以今年度經費編列4900萬，一開始原本細部設計、施工規畫要6530萬，但基於撙節支出考量才減為4900萬，不過報告也提到，北市府用二備金是否顧及社會觀感等？議員認為，政風處的報告似乎也不認同、不背書。

研考會主委黃銘材則回應，之所以第二筆預算編列4900萬，是因四個局處提出預算，加起來就是 4900萬，並無刻意低於5千萬，至於目前都與廠商契約簽下去，第一期款也付出，對於議會暫擱預算，會持續溝通。