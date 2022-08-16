快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連7年發起捐鞋活動 林陽晉盼突破去年1200雙捐贈紀錄

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
除了新北有需要的學童外，樂心關懷協會還將愛心送至花蓮、台東、屏東善導書院，希望讓更多有需要的孩子，能夠得到社會的關懷與幫助。圖／林陽晉提供
除了新北有需要的學童外，樂心關懷協會還將愛心送至花蓮、台東、屏東善導書院，希望讓更多有需要的孩子，能夠得到社會的關懷與幫助。圖／林陽晉提供

對於貧困家庭的孩子說，想買雙新鞋是件難事。新北市樂心關懷協會理事長林陽晉表示，協會6年已經捐出4200多雙鞋子，今年已經募得700雙鞋子，希望今年可以突破去年1200雙鞋子的紀錄，幫助到更多有需要的孩子。

林陽晉過去曾任板橋文德國小家長會長，因看見弱勢學童有需要，曾辦過歲末送暖，但他知道任期有限，無法為有需要的孩子繼續提供幫助，於是與同樣擔任家長會長、副會長的朋友創立協會，繼續關心有需要幫助的孩子。

林陽晉表示，協會已經連續第7年舉辦「步步高升募款活動」，對於衣食無缺的家庭來說，想雙新鞋非常容易，但對弱勢學童而言，開學時想穿雙新鞋出門，卻有困難。協會每年發起活動，喊出「一雙不嫌少、兩雙剛剛好、三雙不嫌多」，希望呼朋引伴，讓更多人支持這樣活動。

協會還與企業鞋全家福合作，從價值800元的鞋子，由鞋全家福補足差額，提供為「1000元提鞋券」，讓學童可以挑選喜歡的鞋款。除了新北有需要的學童外，樂心關懷協會還將愛心送至花蓮、台東、屏東善導書院，希望讓更多有需要的孩子，能夠得到社會的關懷與幫助。

另外，林陽晉說，他從小就送給養母收養，但養母不幸在2010年的耶誕夜中風跌倒，變成植物人，當時他進出板橋醫院4年多，看到很多病人有復健需求，就將生父往生的奠儀，再加上個人的一些積蓄，購買了一輛復康巴士，2013年捐給新北市社會局，除了紀念生父，也期望幫助到更多的身心障礙者與失能老人。

樂心關懷協會還與企業鞋全家福合作，從價值800元的鞋子，由鞋全家福補足差額，提供為「1000元提鞋券」，讓學童可以挑選喜歡的鞋款。圖／林陽晉提供
樂心關懷協會還與企業鞋全家福合作，從價值800元的鞋子，由鞋全家福補足差額，提供為「1000元提鞋券」，讓學童可以挑選喜歡的鞋款。圖／林陽晉提供
樂心關懷協會還與企業鞋全家福合作，從價值800元的鞋子，由鞋全家福補足差額，提供為「1000元提鞋券」，讓學童可以挑選喜歡的鞋款。圖／林陽晉提供
樂心關懷協會還與企業鞋全家福合作，從價值800元的鞋子，由鞋全家福補足差額，提供為「1000元提鞋券」，讓學童可以挑選喜歡的鞋款。圖／林陽晉提供

延伸閱讀

點亮偏鄉國小百盞LED燈 師生抬頭望「好明亮喔」

照顧弱勢生 辰亞能源捐出27萬元嘉惠台南學甲、北門學子

換我帶阿嬤去全聯！佩樺「幸福手推車計畫」從助餐到食育

1032基隆往返板橋將縮短至南港 再轉乘捷運板南線

相關新聞

三鶯人本環境四主軸 「山」、「水」人本小徑完工

三鶯地區人文薈萃，新北工務局推動三鶯文創整合計畫結合在地文化及美學，以「陶、藝、山、水」4條特色人本友善路徑打造分區主軸...

地瓜盛產萬里整合在地小農 雙興高山地瓜禮盒宅配到家

新北市萬里甘藷正值盛產期，萬里雙興高山地瓜很受歡迎，區公所與雙興里長整合在地小農，推出質優精選地瓜禮盒，有5斤裝與10斤...

柯文哲畢業展城博開幕倒數 二備金疑慮多預算被暫擱

台北市長柯文哲任期僅剩4個多月，下周六8月27日將在花博爭艷館舉辦城市博覽會，被視為柯文哲畢業展，不過因市府編列二動金遭...

連7年發起捐鞋活動 林陽晉盼突破去年1200雙捐贈紀錄

對於貧困家庭的孩子說，想買雙新鞋是件難事。新北市樂心關懷協會理事長林陽晉表示，協會6年已經捐出4200多雙鞋子，今年已經...

新北成立高風險家庭整合型安全網 11年受理11萬案件

為保護弱勢及脆弱家庭，新北市社會局成立「高風險家庭整合型安全網」已有11年，總計受理逾11萬通報案件，跨局處派案超過16...

金山甘藷季系列活動展開 今年雨水少產量減但更綿密

新北市金山著名的台農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷，因受天氣影響今年金山甘藷雖產量較少，但品質更為扎實及綿密，吃起來香甜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。