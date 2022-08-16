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連7年發起捐鞋活動 林陽晉盼突破去年1200雙捐贈紀錄
對於貧困家庭的孩子說，想買雙新鞋是件難事。新北市樂心關懷協會理事長林陽晉表示，協會6年已經捐出4200多雙鞋子，今年已經募得700雙鞋子，希望今年可以突破去年1200雙鞋子的紀錄，幫助到更多有需要的孩子。
林陽晉過去曾任板橋文德國小家長會長，因看見弱勢學童有需要，曾辦過歲末送暖，但他知道任期有限，無法為有需要的孩子繼續提供幫助，於是與同樣擔任家長會長、副會長的朋友創立協會，繼續關心有需要幫助的孩子。
林陽晉表示，協會已經連續第7年舉辦「步步高升募款活動」，對於衣食無缺的家庭來說，想雙新鞋非常容易，但對弱勢學童而言，開學時想穿雙新鞋出門，卻有困難。協會每年發起活動，喊出「一雙不嫌少、兩雙剛剛好、三雙不嫌多」，希望呼朋引伴，讓更多人支持這樣活動。
協會還與企業鞋全家福合作，從價值800元的鞋子，由鞋全家福補足差額，提供為「1000元提鞋券」，讓學童可以挑選喜歡的鞋款。除了新北有需要的學童外，樂心關懷協會還將愛心送至花蓮、台東、屏東善導書院，希望讓更多有需要的孩子，能夠得到社會的關懷與幫助。
另外，林陽晉說，他從小就送給養母收養，但養母不幸在2010年的耶誕夜中風跌倒，變成植物人，當時他進出板橋醫院4年多，看到很多病人有復健需求，就將生父往生的奠儀，再加上個人的一些積蓄，購買了一輛復康巴士，2013年捐給新北市社會局，除了紀念生父，也期望幫助到更多的身心障礙者與失能老人。
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