新北成立高風險家庭整合型安全網 11年受理11萬案件

為保護弱勢及脆弱家庭，新北市社會局成立「高風險家庭整合型安全網」已有11年，總計受理逾11萬通報案件，跨局處派案超過16萬案次，關懷服務有19萬多人次，成功保障近9成受服務的家庭免於再次發生危機，防阻率高達92%。

新北市的社會福利及人均預算為六都最低，主因是中央統籌分配款不均。新北市長侯友宜表示，為了照顧好民眾，這3年來新北市增加了61億元的社福預算，以及運用好日子愛心大平台，集結各界物資與善款，共媒合了38億餘元，私公協力，守護高風險和弱勢家庭，兩者合計增加社會福利近百億元。

侯友宜表示，11多年前他從警大校長到新北市服務，主責警政、社政、教育、工務等，成立高風險家庭整合型安全網、工安小組和高關懷通報中心等，以跨局處的力量，讓新北市的安全丕變，在去年拿到最好的成績。

侯友宜表示，隨著時代改變，看到問題的風險，新北市運用大數據，以科技的方法，研發高風險熱點地圖，提出預警，跨局處服務，防阻率高達92%。像永和張童案，就是警消配合社工，破門而入，及時拯救瀕臨危險的幼童。