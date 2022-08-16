金山甘藷季系列活動展開 今年雨水少產量減但更綿密

新北市金山著名的台農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷，因受天氣影響今年金山甘藷雖產量較少，但品質更為扎實及綿密，吃起來香甜可口。金山區公所表示，甘藷季系列活動展開，也有不同地瓜產品，歡迎民眾來農場焢窯，地瓜風味更佳。

金山區長廖武輝表示，「2022金山甘藷季-點藷成金」主活動將在27日下午3時開始，沒報名到焢窯的民眾，也歡迎當天來參加系列活動，不僅可觀賞六藝劇團精采兒童劇場表演及MOMO家族互動活動，參加闖關活動成功闖關贈送在地甘藷，亦可體驗採用朱銘美術館推出的甘藷製天然無毒蠟筆進行DIY彩繪。

金山擁有大屯山特殊土質，加上清澈山泉水灌溉的得天獨厚條件，讓金山特產甘藷香甜美味，每年8月初到10月底是甘藷的產季，配合產季持續辦理的金山甘藷季，每年也都吸引許多遊客來買地瓜。

附近農場教遊客認識及體驗親自採挖農田中的地瓜，而後帶著新鮮現挖的地瓜直接包起，放入窯土中悶熟，鐵鏟輕輕挖開，香味撲鼻而來。

金山區公所今年與紅樹林有線電視合作舉辦戶外星光電影院，於晚間7時播出古魯家族2 ，民眾可以抓緊暑假尾巴安排一場北海岸之旅，遊遍金山各知名景點，更可結合甘藷季會場活動及周邊著名親子活動景點，例如遠足生態農場、汪汪地瓜園、熊熊花圃等，來一趟親近大自然的親子旅遊。

金山區公所及金山地區農會，與中華郵政基隆郵局合作，聯名推出金山紅心甘藷禮盒搭配2022金山甘藷季活動，8月15日起，在中華郵政「i郵購」開放訂購，且每一箱賣出之金額，都將捐出10元補助金給山區國小營養午餐經費做愛心。

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