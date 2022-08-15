北市催打第4劑疫苗 預約平台加開服務時段

台北市催打COVID-19疫苗第4劑，呼籲50歲以上民眾、檢疫相關人員、社福照護人員等，第3劑滿5個月後盡速施打；北市預約平台延長服務時間，還有到宅、揪團等接種方式。

北市衛生局下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第4劑催打記者會。衛生局表示，台灣已出現散發性BA.5本土個案，中央開放50歲以上市民、長照機構住民、18歲以上免疫不全或低下且病情穩定者、醫事人員、機場港埠及居家檢疫相關工作人員，航空機組員及船員、機構與社福照護系統工作人員、50至64歲成人及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者，追加劑間隔滿5個月，應盡速前往完成第4劑疫苗接種。

台北市長柯文哲今至成德市場3樓視察接種狀況並接受媒體聯訪。柯文哲說，以公衛學角度，預估9月上旬會達到疫情洪峰，已經透過衛生局通知所有可以造冊的機關，包含醫事機關、防疫旅館、防疫計程車、長照機構等，9月1日會檢查，若接種率低於90%會公布機關名字與被列入評鑑。

至於無法造冊的，柯文哲表示，65歲以上民眾若感染 比較容易成中重症，所以要有催打計畫，北市疫苗預約平台本來是每週二、三上午9時至下午5時可預約，延長為週二至週四上午9時到晚間9時都可預約，並依照需求量每天動態補足名額，呼籲市民該打疫苗的都要來打。

衛生局副局長陳正誠補充，北市到宅接種持續中，預估8月會再打完300多人；機構接種也進行中，以及跟區公所合作的揪團接種，特別感謝民政局幫忙，只要10人以上，就可到聯合醫院院外門診部接種。

衛生局提醒，為保障12至17歲青少年接種權益，當期平台BNT疫苗僅提供12至17歲青少年第1、2、3劑預約，未來視中央疫苗撥配及庫存情形，滾動式修正開放對象；曾確診的民眾則應於確診後3個月且無急性症狀再接種。