聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水新住民影像創作營登場 紀錄台灣多彩生活

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新住民朋友要用手機影像創作，紀錄淡水生活日常，傳回去給家鄉，呈現台灣多彩多姿的生活。 圖／紅樹林有線電視提供
新住民朋友要用手機影像創作，紀錄淡水生活日常，傳回去給家鄉，呈現台灣多彩多姿的生活。 圖／紅樹林有線電視提供

由新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會與新北市13家有線電視公司共同規劃的「新故鄉新印像」新住民影像創作營，在興仁國小新住民學習中心登場，新住民朋友要用手機影像創作，紀錄淡水生活日常，傳回去給家鄉，呈現台灣多彩多姿的生活。

興仁國小校長楊順宇表示，新北市教育局在興仁國小針對大淡水地區，成立新住民學習中心，過去辦理許多課程包括了烘焙課、技職文化課程等等非常多元，但這次透過手機影像創作課程，可以讓他們將在台灣的生活，用學到的拍攝技巧，把生活紀錄

紅樹林有線電視總經理李耀東說，影像製作營，主要針對新北市新住民，培養新住民媒體識讀的觀念、對影像創作的興趣，鼓勵新住民拿起手機，用影像紀錄下周遭人、事、物，並透過影像表達自己的故事。

總經理李耀東指出，次能有淡江大學專業老師以及導演，來教導大家，學習拍攝構圖、技巧與剪輯，讓新住民學會了能夠用影像來記錄自己在台灣的生活點滴。

新住民 淡水

延伸閱讀

屏縣發表新住民母語老師共同研發越南語桌遊繪本

淡水富人區添生力軍 餐飲大亨入手豪宅創今年區域新高

新故鄉新映像 雙溪新住民記錄雙溪之美

劉千萍／我希望「阮月嬌」不要消失：新住民的口音、形象與階級觀點

相關新聞

金山之美「留蓮」忘返 趣味剝蓮子比賽

金山區近來進入地瓜產季，不過還有大片的蓮花田可以欣賞，不讓地瓜專美於前，台灣農民組合協會特別舉辦金山之美「留蓮」忘返活動，透過剝蓮子比賽與表演活動，要讓民眾來到金山區旅行，除了品嚐地瓜，還可以賞蓮、剝蓮子享受多元的田園樂趣。

瑞芳龍川里強力團隊成後盾 奪環境五星認證

瑞芳區龍川里拿下今年新北市環保局所舉辦的里環境認證五星級的肯定，里長賴鴻春歸功於里內熱心的志工，還有易服勞役的義工，有這些志義工的強大團隊，才能造就五星級的環境。

汐止鄉長里停車難 地方爭取防汛道規劃停車

汐止區鄉長地區雖然大部分都傳統社區，不過，因為，週邊都沒有停車場，所以，停車位一位難求，所似，地方一直希望在新長安橋下的防汛道路，能夠規劃停車，所以，今(15)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位現場會勘，討論可行性。

水返腳歡樂逗陣行 8月20日基隆河步道開走

隨著疫情趨緩，汐止區公所舉辦水返腳歡樂逗陣行活動，邀請民眾沿著基隆河步道健行踏青，時間就在8/20(六)，一大早在星際公園集合出發，走到原住民公園，完成健走還送限量精美背包，公所也邀請大家一起健走沿途邊欣賞基隆河美景。

淡水新住民影像創作營登場 紀錄台灣多彩生活

由新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會與新北市13家有線電視公司共同規劃的「新故鄉新印像」新住民影像創作營，在興仁國小新住民學習中心登場，新住民朋友要用手機影像創作，紀錄淡水生活日常，傳回去給家鄉，呈現台灣多彩多姿的生活。

愛心贊普做公益 靈鷲山水陸法會「大普施」傳愛與善念

靈鷲山第29屆水陸空大法會在新北市貢寮區聖山寺啟建，法會期間將「愛心贊普」物資捐贈給新北市、桃園市、基隆市的社福平台、實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。