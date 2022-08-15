淡水新住民影像創作營登場 紀錄台灣多彩生活

由新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會與新北市13家有線電視公司共同規劃的「新故鄉新印像」新住民影像創作營，在興仁國小新住民學習中心登場，新住民朋友要用手機影像創作，紀錄淡水生活日常，傳回去給家鄉，呈現台灣多彩多姿的生活。

興仁國小校長楊順宇表示，新北市教育局在興仁國小針對大淡水地區，成立新住民學習中心，過去辦理許多課程包括了烘焙課、技職文化課程等等非常多元，但這次透過手機影像創作課程，可以讓他們將在台灣的生活，用學到的拍攝技巧，把生活紀錄

紅樹林有線電視總經理李耀東說，影像製作營，主要針對新北市新住民，培養新住民媒體識讀的觀念、對影像創作的興趣，鼓勵新住民拿起手機，用影像紀錄下周遭人、事、物，並透過影像表達自己的故事。

總經理李耀東指出，次能有淡江大學專業老師以及導演，來教導大家，學習拍攝構圖、技巧與剪輯，讓新住民學會了能夠用影像來記錄自己在台灣的生活點滴。