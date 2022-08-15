愛心贊普做公益 靈鷲山水陸法會「大普施」傳愛與善念

靈鷲山第29屆水陸空大法會在新北市貢寮區聖山寺啟建，法會期間將「愛心贊普」物資捐贈給新北市、桃園市、基隆市的社福平台、實物銀行、慈善團體，總計2萬2900斤白米，3150公升（2100桶）食用油、1500個愛心食物箱，實踐水陸法會「大普施」精神，傳遞愛心善念的正能量。

靈鷲山指出，一年一度的靈鷲山水陸法會，今年在新北市福隆的聖山寺啟建15天14夜的法筵勝會，其中「愛心贊普」公益捐贈，源自於靈鷲山開山住持心道法師的悲心慈願，從法會普渡、布施的精神，延伸到社會層面，匯聚來自各地的愛心，將關懷化為實際行動，讓「生命服務生命、生命奉獻生命」的大愛，擴散到世界每個角落。

除了往年都有的白米、沙拉油，今年首度增加愛心食物箱，內有米、油、平安麵、麥片、素麵、罐頭等，多元豐富；新北市府也特別由民政局長到聖山寺拜會心道法師表達感謝。

心道法師說，這次水陸法會與新北市政府攜手合作，把物資送給疫情中沒有工作的民眾及弱勢團體，一起用愛心照顧市民，做利益眾生的善事，讓善的漣漪不斷擴散，形成「造福」的網絡，就是「大普施」。

桃園市政府社會局表示，靈鷲山長期捐助白米、油，今年因應疫情考量，改為食物箱形式，並依照需求捐贈600箱客製化物資，以更直覺便利的方式，關懷弱勢民眾。

靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠也說，靈鷲送福，福字音同英文food，藉由愛心食物箱，送福氣與平安給有緣的有情眾生；今年將是一個開始，期望追隨心道法師的悲心願力，明年將以全台送福（food）1萬箱為目標。