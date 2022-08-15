聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛心贊普做公益 靈鷲山水陸法會「大普施」傳愛與善念

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
靈鷲山桃園講堂執事妙慧法師（左）代表接受，桃園市社會局長鄭貴華贈送的感謝狀。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山桃園講堂執事妙慧法師（左）代表接受，桃園市社會局長鄭貴華贈送的感謝狀。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山第29屆水陸空大法會在新北市貢寮區聖山寺啟建，法會期間將「愛心贊普」物資捐贈給新北市、桃園市、基隆市的社福平台、實物銀行、慈善團體，總計2萬2900斤白米，3150公升（2100桶）食用油、1500個愛心食物箱，實踐水陸法會「大普施」精神，傳遞愛心善念的正能量。

靈鷲山指出，一年一度的靈鷲山水陸法會，今年在新北市福隆的聖山寺啟建15天14夜的法筵勝會，其中「愛心贊普」公益捐贈，源自於靈鷲山開山住持心道法師的悲心慈願，從法會普渡、布施的精神，延伸到社會層面，匯聚來自各地的愛心，將關懷化為實際行動，讓「生命服務生命、生命奉獻生命」的大愛，擴散到世界每個角落。

除了往年都有的白米、沙拉油，今年首度增加愛心食物箱，內有米、油、平安麵、麥片、素麵、罐頭等，多元豐富；新北市府也特別由民政局長到聖山寺拜會心道法師表達感謝。

心道法師說，這次水陸法會與新北市政府攜手合作，把物資送給疫情中沒有工作的民眾及弱勢團體，一起用愛心照顧市民，做利益眾生的善事，讓善的漣漪不斷擴散，形成「造福」的網絡，就是「大普施」。

桃園市政府社會局表示，靈鷲山長期捐助白米、油，今年因應疫情考量，改為食物箱形式，並依照需求捐贈600箱客製化物資，以更直覺便利的方式，關懷弱勢民眾。

靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠也說，靈鷲送福，福字音同英文food，藉由愛心食物箱，送福氣與平安給有緣的有情眾生；今年將是一個開始，期望追隨心道法師的悲心願力，明年將以全台送福（food）1萬箱為目標。

靈鷲山表示，今年「愛心贊普」獲各界熱烈響應，不少熱心民眾及公司參與，另有近4000筆小額捐款，雲林縣西螺果菜市場攤商捐贈逾300箱的新鮮蔬果，靈鷲山法師分送當地里長，嘉惠貢寮區愛心廚房、獨居老人及弱勢家庭；除新北外，基隆及桃園等各縣市的教養院、身障協會、老人福利單位、人安基金會、原住民部落等也獲贈物資。

靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠（右二）將愛心贊普的愛心食物箱，捐贈給基隆市政府，由社會處長吳挺鋒代表接受。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠（右二）將愛心贊普的愛心食物箱，捐贈給基隆市政府，由社會處長吳挺鋒代表接受。圖／靈鷲山佛教教團提供
「愛心贊普」獲各界熱烈響應，許多善信捐贈白米及食用油。圖／靈鷲山佛教教團提供
「愛心贊普」獲各界熱烈響應，許多善信捐贈白米及食用油。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山開山住持心道法師（左）將水陸法會「愛心贊普」物資捐贈給新北市，由新北市民政局長柯慶忠（右）代表接受。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山開山住持心道法師（左）將水陸法會「愛心贊普」物資捐贈給新北市，由新北市民政局長柯慶忠（右）代表接受。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠（左二）、副執行長陳世人（左一）將愛心贊普的愛心食物箱，捐贈給新北市好日子愛心大平台，由新北市社會局局長張錦麗（右三）、副局長許秀能（右一）、經濟發展局副局長黃碧玉（右二）代表接受。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠（左二）、副執行長陳世人（左一）將愛心贊普的愛心食物箱，捐贈給新北市好日子愛心大平台，由新北市社會局局長張錦麗（右三）、副局長許秀能（右一）、經濟發展局副局長黃碧玉（右二）代表接受。圖／靈鷲山佛教教團提供

愛心 法會

延伸閱讀

三重中興段都更案公開展覽 要蓋13層廠辦大樓招商

員警收賄開單案今再搜新北警6單位 10人被帶回調查

鬆綁豪宅門檻 建商聲聲喚

行庫：新北市「新林三淡」 房價恐鬆動

相關新聞

金山之美「留蓮」忘返 趣味剝蓮子比賽

金山區近來進入地瓜產季，不過還有大片的蓮花田可以欣賞，不讓地瓜專美於前，台灣農民組合協會特別舉辦金山之美「留蓮」忘返活動，透過剝蓮子比賽與表演活動，要讓民眾來到金山區旅行，除了品嚐地瓜，還可以賞蓮、剝蓮子享受多元的田園樂趣。

瑞芳龍川里強力團隊成後盾 奪環境五星認證

瑞芳區龍川里拿下今年新北市環保局所舉辦的里環境認證五星級的肯定，里長賴鴻春歸功於里內熱心的志工，還有易服勞役的義工，有這些志義工的強大團隊，才能造就五星級的環境。

汐止鄉長里停車難 地方爭取防汛道規劃停車

汐止區鄉長地區雖然大部分都傳統社區，不過，因為，週邊都沒有停車場，所以，停車位一位難求，所似，地方一直希望在新長安橋下的防汛道路，能夠規劃停車，所以，今(15)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位現場會勘，討論可行性。

水返腳歡樂逗陣行 8月20日基隆河步道開走

隨著疫情趨緩，汐止區公所舉辦水返腳歡樂逗陣行活動，邀請民眾沿著基隆河步道健行踏青，時間就在8/20(六)，一大早在星際公園集合出發，走到原住民公園，完成健走還送限量精美背包，公所也邀請大家一起健走沿途邊欣賞基隆河美景。

淡水新住民影像創作營登場 紀錄台灣多彩生活

由新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會與新北市13家有線電視公司共同規劃的「新故鄉新印像」新住民影像創作營，在興仁國小新住民學習中心登場，新住民朋友要用手機影像創作，紀錄淡水生活日常，傳回去給家鄉，呈現台灣多彩多姿的生活。

愛心贊普做公益 靈鷲山水陸法會「大普施」傳愛與善念

靈鷲山第29屆水陸空大法會在新北市貢寮區聖山寺啟建，法會期間將「愛心贊普」物資捐贈給新北市、桃園市、基隆市的社福平台、實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。