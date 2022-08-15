水返腳歡樂逗陣行 8月20日基隆河步道開走

隨著疫情趨緩，汐止區公所舉辦水返腳歡樂逗陣行活動，邀請民眾沿著基隆河步道健行踏青，時間就在8/20(六)，一大早在星際公園集合出發，走到原住民公園，完成健走還送限量精美背包，公所也邀請大家一起健走沿途邊欣賞基隆河美景。

汐止區長陳健民表示，隨著疫情逐潮解封，公部分活動也陸續辦理，8/20日首先上場的就是基隆河水返腳歡樂逗陣行，送的限量背包設計是象徵基隆河的藍天綠地，當天早上是從6點到6點半在星際遊戲場集合，接著會有精彩表演，7:20大家齊步走，沿著基隆河健走，一路經過星光橋往原住民公園前進，全程約3.7公里。

為了加強宣導吸引更多人一起大健走，汐止區公所也推薦基隆河沿岸幾處好看好拍的網美照景點，除了靠近起點的彩虹拱橋，接著就是星光橋，新北市政府還特地設置打卡點，還有框架，背景是大麥克風星光橋，再加上基隆河美景，藍天白雲真的好美，所以，鄰近的社區也動員要參加。

鄉長社區發展協會理事長何慶煌說，公所辦基隆河健行活動真的很好，因為疫情，大家都待在家裡有點煩悶，而且缺少運動，這個活動可以激發大家多出來走走，看看外面的風景，是非常棒的活動，社區會有很多人去參加。

陳健民指出，當天有空的話，大家可以一起來參加，公所準備的背包是限量的，當天大家一起走，中間會發給大家一張兌換券，到了新江北橋下蓋印章，抵達終點就能領取限量背包。