汐止鄉長里停車難 地方爭取防汛道規劃停車

汐止區鄉長地區雖然大部分都傳統社區，不過，因為，週邊都沒有停車場，所以，停車位一位難求，所似，地方一直希望在新長安橋下的防汛道路，能夠規劃停車，所以，今(15)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位現場會勘，討論可行性。

鄉長里長曾俊華說，鄉長里停車需求很大，一般道路很窄，現在橋又封起來，很缺停車位，所以，希望十河局可以開放新長安橋鄉友街防汛道讓民眾可以停車，紓緩停車需求。

因為一直來都有停車需求，在接獲陳情後，議員張錦豪也多次辦理會勘，而因為牽涉到十河局的權責，今天再度會勘，包括立委賴品妤服務處、新北市議員張錦豪、市府十河局、市府水利局、養工處、公所等相關單位再度現場討論可行性，除了停車之外，防汛道路是不是能夠開放單向通行。

汐止區長陳健民指出，在新長安橋旁防汛道路，里長、里民都希望能夠開闢為停車空間，但是這條防汛道有搶救災的需求，也希望在兼顧不影響搶救災水防的因素下，如果有機會的話，將里民停車空間考慮進去，當然，如果週遭還有一些公家土地可以規劃停車，也可以另外做更優先的考量。

新北市議員張錦豪表示，鄉友街的防汛道路已經討論了好多次，希望能夠開放成讓民眾停車的空間，今天討論的結論就是第一個就是十河局有很多案例在一些防汛道路或高灘地開放讓市民停車，也符合道路交通管理條例，如果有違規或是之棄車輛可以依法移除，但是今天討論十河局要求在土地讓出去給新北市府做維管，願意提供出來，但是新北市政府則提出案例是不需要把土地移撥到新北市政府，這部分會再做釐清。

張錦豪指出，第二個部分會再請相關單位就附近做土地清查，是不是有更適合的土地規劃停車空間，第三則是把路開放，可能做單行道，如果有道路需求的話請市府去做維護管理，旁邊就可以做停車規劃，這是在前兩項都沒辦法解決的情況下，就朝第三個部分去做，認定為道路由市府維管。