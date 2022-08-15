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瑞芳龍川里強力團隊成後盾 奪環境五星認證

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區龍川里拿下里環境認證五星級的肯定，有志義工的強大團隊，才能造就五星級的環境。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區龍川里拿下里環境認證五星級的肯定，有志義工的強大團隊，才能造就五星級的環境。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區龍川里拿下今年新北市環保局所舉辦的里環境認證五星級的肯定，里長賴鴻春歸功於里內熱心的志工，還有易服勞役的義工，有這些志義工的強大團隊，才能造就五星級的環境。

龍川里長賴鴻春說，從當里長開始就積極參與環境美化工作，加上里內有一群強而有力的志工團隊，在各項環保工作都很到位，每個月一次的環境清潔日，不論志工和居民都很踴躍參與，也看得出社區對於自己家園越來越重視。

賴鴻春進一步說明，另外里內還有申請易服勞役的義工，每天有三位在里內分區域來清掃環境，才能讓龍川里各角落都很乾淨，河岸步道也是舒適宜人，讓瑞芳區龍川里越來越宜居。

志工也紛紛表示，自己家園得自己來維護，因此，只要里長有需要，就會動員起來，希望居民也可以做伙來做環保。

義工 瑞芳

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