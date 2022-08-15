金山之美「留蓮」忘返 趣味剝蓮子比賽

金山區近來進入地瓜產季，不過還有大片的蓮花田可以欣賞，不讓地瓜專美於前，台灣農民組合協會特別舉辦金山之美「留蓮」忘返活動，透過剝蓮子比賽與表演活動，要讓民眾來到金山區旅行，除了品嚐地瓜，還可以賞蓮、剝蓮子享受多元的田園樂趣。

台灣農民組合協會理事楊儒門說，在三界壇路上開了『儒門柑仔店』，除了作為農特產品的販賣據點，也是農友們農閒時的聚會場域，在與農友們聊天的過程中發現金山冬天雨季長，為了讓農民農閒不要那麼長，特別找到冬天也可以種的作物香菇，教大家一起種植，而剝蓮子比賽也是在與農友們一起剝的過程中有的發想，希望透過趣味競賽，讓民眾對於金山印象不在只限於地瓜，還可以前來看看蓮花、稻田與美人山等不同的景色，享受多元的田園樂。

新北市農業局技正李瑞玲說，金山的蓮花不僅可供欣賞，蓮葉可以料理包飯、花可泡茶、蓮子可食用、蓮蓬還可風乾變花材，整株都充滿經濟價值，這次透過趣味活動，特別讓親子一起享受剝蓮子的樂趣，還可以透過親身到訪金山，深度的旅遊、探訪金山之美。

六三社區不僅可以賞蓮花、挖地瓜，還有金山舊機場、朱銘美術館可以參訪，在十月，地方信仰中心聖德宮還有半嶺訪源的文化活動，透過這一次的金山之美留蓮忘返要來推薦給民眾，來到金山可以安排不一樣的一日遊，攜手家人一起沈浸在金山的大自然與藝文之美中。