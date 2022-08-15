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北藝座椅間距過窄！防災疏散困難 還陷撤照疑慮

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員鍾佩玲指出，北藝座位間距過窄，不僅不符合建築技術規定，還有防災疏散疑慮。聯合報系資料照
北市議員鍾佩玲指出，北藝座位間距過窄，不僅不符合建築技術規定，還有防災疏散疑慮。聯合報系資料照

台北市政府斥資67億元打造號稱國際級台北表演藝術中心，光試營運時間就爆出各種缺失，本月7日正式開幕，但北市議員鍾佩玲指出，座椅淨寬度過窄僅27公分，坐下來只跟前排椅背剩1個拳頭距離，不僅不符合建築技術規則規定的45公分，更有防災疏散問題，除指出有撤銷使用執照疑慮，也要求立即討論、改善座椅間距過窄問題。

鍾佩玲表示，目前北藝座椅坐下來只剩拳頭的空間，實際前往考察時也發線，民眾坐下來後，剩餘走道空間很難通行，儘管負責的建築師之一大衛・希艾萊特（David Gianotten）表示，設計上符合國際標準95公分，但按照建築技術規則第124-1條規定，橫排席間扣除座位淨寬度至少要45公分。

鍾佩玲說，北藝大劇場座椅放下後，跟前排座椅背淨寬度僅27公分，距離建築技術規則所規定的45公分遠遠不足，直指淨寬度明顯不符合規定，有違法疑慮。另也需經防火避難性能審查通過，依照防火避難性能評定書，大劇場地上4層雖有免用建築技術規則第124-1條規定，但5、6樓卻不符合該規定，質疑北藝使照恐需廢止，以及北藝要如何繼續營運下去。

建管處長劉美秀坦承，確實淨寬度不符合規則；5、6樓不符合建築技術規則第124-1條規定是否撤銷使照，劉美秀說，這屬於建築師簽證不實部分，而座椅淨寬度部分，會續與文化局討論、改善。

鍾佩玲批，違法就是違法，就必須要去解決，北藝淨寬度僅27公分，民眾根本無法順利走來走去，就算座位上沒坐人，把座椅放係來，走路還是會卡卡的。根據防災疏散性能模擬，座位區疏散步行速度應達1分鐘30公尺，但座椅淨寬度僅27公分，整個劇場可容納1500人，在這種情況，還能達到1分鐘30公尺疏散速度？

消防局坦承，會影響逃生速度，走道寬一點較有利於通行；劉美秀表示，若全場坐滿的話，疏散較有困難，若場地較空的話比較有可能達到1分鐘30公尺的速度。

鍾佩玲表示，牽涉到生命、救災疏散問題，不能從寬認定，若5、6樓建築師簽證不實，就不該輕輕放下，萬一北藝未來出事，要由誰來承擔責任，要求市府應測試人員疏散實際速度，並在三首長會議上即刻就橫排席間距離過窄，更換座椅必要性來討論。建管處則表示，會與文化局討論。

北市議員鍾佩玲指出，北藝座位間距過窄，不僅不符合建築技術規定，還有防災疏散疑慮。圖／北市議員鍾佩玲提供
北市議員鍾佩玲指出，北藝座位間距過窄，不僅不符合建築技術規定，還有防災疏散疑慮。圖／北市議員鍾佩玲提供
北市議員鍾佩玲指出，北藝座位間距過窄，不僅不符合建築技術規定，還有防災疏散疑慮。圖／北市議員鍾佩玲提供
北市議員鍾佩玲指出，北藝座位間距過窄，不僅不符合建築技術規定，還有防災疏散疑慮。圖／北市議員鍾佩玲提供

建築 劇場 文化局 台北表演藝術中心 鍾佩玲

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