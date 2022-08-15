柯文哲預估9月上旬疫情洪峰出現 北市疫苗造冊施打率不能低於9成

新冠疫情再起？台北市長柯文哲今赴聯合醫院召開第四劑疫苗催種記者會，柯提到，目前估計台灣9月初每日確診可能會超過3萬人，估計9月上旬洪峰要出現，所以未來半個月，台北市民該打疫苗的就要打，可透過機關造冊的已經通知機關，包括防疫旅館、防疫計程車、長照機構等，造冊該打的，如果施打率低於9成就會公布名單，並且納入評鑑。

柯文哲也表示，如果估計敵軍9月上旬會出現，台北市就要開始加強打疫苗第四劑，目標是「疫苗濃度時候，撞上可能疫疫情反撲的洪峰」，「就像打橄欖球，準備要撞擊，要擺出那個姿勢。」

柯今天主持新冠疫苗第四劑催種記者會，柯說，他都有隨時監看國際局勢，目前日本每日確診平均20萬人、南韓也開始增加，亞洲包括日、韓、越南等，BA.4及BA.5的新冠變種確診上升，沒有理由台灣會逃過去，擔心台灣到9月初每天確診可能會超過三萬。

柯也提到，疫苗太早打也沒用，因為打超過半年或一年抗體會掉下來，北市府的催種疫苗目標，是「疫苗濃度時候撞上可能疫疫情反撲的洪峰」，策略包括醫事機關、防疫旅館、航空站、防疫計程車、公共運輸等，只要機關該打疫苗的沒打，低於9成就會公布名單，要建構防線。

另外，針對台北市65歲以上也要開始推動催打計畫，衛生局副局長陳正誠表示，台北市65歲以上長者訂定有催種計畫，上周已跟民政局合作寄出第一波名單，陸陸續續會有二三波催種名單。

陳正誠說，台北市預約平台一直運作到現在，這次也特別將預約天數從週二三延長到週二至週五，也就是說，市民週二三四五都可以預約，時間也延長，從上午九點到晚上九點都可以掛號。

另外，醫院也有開特別門診，可以讓民眾現場掛號、現場施打；聯合醫院也與聯醫院外門診部有固定疫苗開診時段，民眾可透過衛生局網頁查詢；另外，到宅服務接種服務，到目前已經接種非常多民眾，還有300多位8月完成；也會持續到機構接種，還有跟區公所合作揪團，只要10人以上，就可以到院外門診部接種。

媒體問柯文哲，九月疫情若復發，是否接下來口罩還是不能脱？柯說，未來半個月開放台北市民該打疫苗的都要打，可透過機關造冊的，已經通知機關，包括防疫旅館、防疫計程車、長照機構等，他的目標是不可以低於9成，會列為今年的評鑑項目。