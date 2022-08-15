禁遛狗、只能從地下室出入 北市大安某社區苛刻規定如「寵物監獄」

為實現友善寵物環境，營建署及各地方政府動保機關近年積極討論是否修法或廢除「公寓大廈管理條例第23條：寵物禁養令」，但北市議員戴錫欽發現，大安區某社區規約雖未禁止寵物，但卻訂定幾乎苛刻的特殊飼養條款，包含大型犬出入要戴口罩、頭套、只能從地下室進出及禁止社區遛狗，形同「寵物監」，且不符合營建署訂定的管理辦法，要求市府加強與社區管委會的溝通及輔導。

根據統計，全台登記的家犬貓數量，已超過15歲以下的小孩人口數，而北市106萬住戶飼養的犬貓就有28萬隻，平均每100戶既有27戶飼養寵物，凸顯限制住戶養寵物的規定已不合時宜。

依照動保法第20條規定，寵物出入公共場所或公眾出入的場所，應由7歲以上者伴同，具攻擊性寵物，應由成年人伴同，並採取適當防護措施。北市動物保護自治條例第10條第1項規定，飼主攜帶寵物出入公共場所應使用鍊繩、箱籠或採取其他防護措施如口罩、推車、揹袋、以手抱持等。

農委會也公告，據攻擊性寵物出入公共場所，除由成年人伴同，防護措施應包含以長度不超過1.5公尺的繩或鏈牽引，且應配戴不影響散熱的透氣口罩，或是以具備防曬或通風功能的金屬製堅固箱籠裝載。

但議員戴錫欽指出，大安區某社區雖未禁止飼養寵物，但訂定的「寵物管理辦法」中，規定大型寵物（非兇猛性，12公斤以上），由地下室出入，並戴口罩頭套、禁止在社區內遛狗，若持續違反規定將呈報北市建管處，依公寓大廈管理條例第16條及第47條，處3000元至1.5萬元罰鍰。

戴錫欽質疑，依照動保法規定，僅像比特犬等攻擊性犬隻才須戴口罩，但該社區的寵物管理辦法，卻規定「所有大型犬」不僅出入要戴口罩，還要帶頭套，更只能從地下室出入。

另根據北市動保自治條例規定，飼主只要採取適當防護措施即可，但該社區卻祭出遛狗令，上述苛刻規定，不僅遠逾越營建署訂定的管理辦法，更疑似有違反動保精神。根據建管處調查，北市各大樓管委會規約僅1處大樓規定禁養家禽寵物（非本案社區），但究竟有多少社區的飼養寵物辦法與禁養寵物無異？

戴錫欽要求，建管處及動保處應積極了解，並參考營建署公寓大廈飼養寵物管理辦法，提出如何兼顧社區自治、社區安寧及乾淨環境、友善動物、提升寵物生活環境及保障飼主及其寵物的權益等方案，並針對訂定特殊飼養寵物條款的社區予以輔導及加強溝通。

動保處表示，北市推動友善動物，盼朝向動物友善，非禁止飼養寵物，而是朝向加強飼主責任，達到雙贏；建管處表示，目前規約由公寓大廈訂定，但為達到友善寵物環境，會配合動保處將規範告知公寓大廈，並共同協助個案。