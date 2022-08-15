三重中興段都更案公開展覽 要蓋13層廠辦大樓招商

新北市三重頂崁工業區內的三重中興段都更案今日開始公開展覽，該案同時申請新北都更一、二箭，都更審議完成後就能申請建照開工動土，預計於2024年完工，期盼吸引國內外科技產業及企業進駐，帶動周邊地區產業發展。

本案基地臨24公尺三重區光復路一段，距離捷運先嗇宮站200公尺範圍內，區位條件優異，基地面積6043平方公尺，現況僅有1、2樓建物，目前做物流、汽車維修及鋼鐵廠使用。

新北市都更處表示，大樓更新後預計興建1棟地下3層、地上13層之一般零售業及廠辦混合大樓，基地內留設4公尺人行步道改善人行空間，促進基地及改善周邊環境品質。預期藉由頂崁工業區之交通便利性及產業群聚優勢，規畫在未來引入「電子輕工業」為主的產業。

都更處指出，本案透過申請都更一箭增額容積20%，並申請都更二箭容積基準加給20％，加上都市更新容積獎勵，容積率由210％提高達462％，樓地板面積由更新前3100平方公尺增加為5萬0948平方公尺。

都更處指出，申請人已向市府申請列入106重建專案計畫加速審議。透過一、二箭政策及工業區都市更新，翻轉廠房立體化，提供更多廠商進駐及發展空間，且配合市府政策，帶來捷運周邊工作、生活便利，加速產業升級轉型。