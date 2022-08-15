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助孩童免費上暑輔 蘇巧慧、廖宜琨與7扶輪社共捐22萬

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台灣兒童少年希望協會樹林關懷站今舉辦暑期關懷計畫聯合捐贈儀式。圖／蘇巧慧辦公室提供
台灣兒童少年希望協會樹林關懷站今舉辦暑期關懷計畫聯合捐贈儀式。圖／蘇巧慧辦公室提供

暑假期間，不少雙薪家庭多帶孩子去上暑輔或參加營隊、育樂營，對經濟弱勢家庭來說，這些課程是一大負擔。新北立委蘇巧慧、議員廖宜琨與7間扶輪社合捐22萬，提供弱勢家庭兒童暑輔經費，讓孩童免費參加全天課輔。

台灣兒童少年希望協會樹林關懷站今舉辦暑期關懷計畫聯合捐贈儀式。常務理事長許福長表示，由於協會性質較在地、規模較小，很多資源需要仰賴地方與鄉親的熱心支持，甚至申請聯合勸募字號時遭遇許多困難，透過蘇巧慧的協助，才能順利通過申請。「讓我們這麼小的一個單位，40個學生，可以到超商募款。」

協會秘書長林芯怡補充，暑輔活動每天的餐食，都是由地方店家輪流認領、無償提供，協會目前持續為孩童提供暑期課輔活動，疫情期間也協助學童籌備線上上課資源，同時提供孩童家庭醫療資源轉介與評估，期待未來可以有更多企業和社團加入社會關懷與慈善活動行列。

蘇巧慧表示，因為有各界善心的湧入，孩子在暑假過得很精彩且充實，未來會繼續協助新北更多家庭及孩童，讓每一個孩童都能在良好的學習環境中成長。廖宜琨也說，其實這個計畫已經行之有年，也多虧這些地方社團的幫忙，才有這個暑期計畫。「市政府很多東西沒有辦法照顧到，我們能夠做的就是結合民間的力量。」

北大光榮扶輪社社長藍國琛表示，新北地區扶輪社針對弱勢家庭孩童的暑期關懷捐贈計畫，已舉辦連續六年，今年樹林、鶯歌、三峽地區在內共七個扶輪社也捐贈22萬餘元，讓孩童可以免費參加全天課輔。藍國琛表示，希望該計畫能拋磚引玉，並結合社會的力量，除了暑假以外，也給予孩童其他學業上的幫助。

蘇巧慧 新北 弱勢家庭

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