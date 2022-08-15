克服就業障礙 新北媒合雇主及身障勞工共創多贏

對於身心障礙者而言，想進入職場除了克服先天的身體缺陷，還需要有雇主願意理解並接受，政府就是居中溝通的重要媒介。新北市政府勞工局就服中心協助身心障礙者未來職涯發展，加上企業鼎力相挺，讓身心障礙者找到合適就業機會，增加收入並證明自我價值。

就服中心表示，提到身心障礙者的工作，多數民眾第一時間都會聯想到庇護工廠，這是一個能幫助他們兼顧工作與職業性的場所，主要是因為有就服員的協助，能從中發現許多身障者驚人的潛力，盡可能媒合勞雇，促成雙方所需。

在台灣中油大豐站擔任洗擦車員的陳佳濱是中度智能障礙者，原本在庇護性工廠工作，受到新北市政府勞工局新店職業重建中心的協助，從幫忙面試、訓練與教學洗車，終於成功獲得錄用機會。

陳佳濱說，在中油工作很開心，也交到不少朋友。大豐站站長方國同讚賞陳佳濱做事認真，工作表現很好，只要提醒有需要改進的地方，就會立即改正，看得出他非常喜歡這份工作。

患有輕度自閉症的朱家儀，目前在麥之穗台灣股份有限公司負責商品製作與文書處理，她稱讚公司環境好，工作讓她很開心。財團法人中華民國唐氏症基金會就業服務中心就服員許家瑋指出，家儀對烘焙很有興趣，會持續協助媒合更適合她的工作。

身障人士相較一般人不容易找工作，所幸許多企業及公司行號內部文化正逐漸改變，包括給予就業機會、福利與照顧。麥之穗公司表示，朱家儀是公司創立以來第一位身障正職員工，工作表現受到肯定，讓人刮目相看。未來希望透過營造身障者友善就業環境，鼓勵更多企業用愛接納，他們回饋的會比我們想像的多更多。