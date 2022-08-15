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三重「河海音樂季」 新北大都會公園30組藝人熱鬧開演

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市三重區的「新北大都會公園」將在今夏8月27日、8月28日吹進搖滾風。圖／新北市觀旅局提供
新北市三重區的「新北大都會公園」將在今夏8月27日、8月28日吹進搖滾風。圖／新北市觀旅局提供

夏季出遊旺季最大原創音樂盛事「河海音樂季」，自8月在「淡水漁人舞台」火熱開唱，獨立樂團魅力將在8月27日、8月28日延燒至「河海音樂季-大都會舞台」，新北大都會公園的舞台邀來30組各具特色的獨立樂團，接力引爆搖滾熱浪。

活動當日除了有熱情四射的樂團精彩演出，超夯特色美食餐車讓人大飽口福，位於會場旁的「熊猴森樂園」擁有30多座特色溜滑梯，讓小朋友瘋玩到流連忘返。「海世界水樂園」也在今夏正式開放，專屬夏季的水陸雙享受，快趁著8月最後一個週末前來，絕對是大人放鬆，小孩放電的絕佳出遊日。

「新北大都會公園」在今夏8月27日、8月28日吹進搖滾風，本次規畫2個演出主題台，讓民眾享受跑台的樂趣，在樂手彩排期間可以移動到另外一個舞台欣賞，不用怕錯過自己喜歡的樂團，更不用選擇障礙，從熱情搖滾到充滿情感的抒情音樂，多個樂團從每天中午12點20分一路嗨到晚上10點，全無冷場。

新北市觀旅局表示，承襲海祭精神的海祭台，將邀請許多曾登上海祭舞台的老朋友回來演出，包括當代華語樂壇另類搖滾與民謠的標誌性人物，睽違10年即將再度發行新專輯的安溥，以及獲得金曲獎的殊榮的第3屆海洋大賞得主Tizzy Bac；參戰海祭十多年的八十八顆芭樂籽、第9屆獲得海洋之星賞的怕胖團、2019年評審團大獎-老破麻樂團，他們在近年征戰各大音樂祭，亦是討論度極高。

觀旅局指出，他們會推出極具潛力創作者，舞台亮點除了邀請台灣獨立音樂圈極具發展性的音樂創作者，例如曾入圍第31、32屆金曲獎的療癒系演唱組合守夜人、入圍第26、33屆金曲獎並獲得「聲林之王3」第五名的溫暖女聲王彙筑、抱回第十一屆海祭評審團大獎的固定客等新銳樂團參與演出，除此之外也特別精選六組台灣日系偶像團體與大家一起同樂。除了邀請各大樂團前來演出，本次更與亞洲最具影響力的聲音社群品牌KKBOX合作，8月15日起「新北市河海音樂季-大都會舞台」的歌單將於最具代表性的音樂平台KKBOX上架。

民眾在夏季的河濱綠地享受熱情四射的樂團精彩演出，還有超夯特色美食餐車讓人大飽口。圖／新北市觀旅局提供
民眾在夏季的河濱綠地享受熱情四射的樂團精彩演出，還有超夯特色美食餐車讓人大飽口。圖／新北市觀旅局提供

樂團 淡水

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