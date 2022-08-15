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柬埔寨打工詐騙頻傳 柯文哲：應先調查可攔截環節

中央社／ 台北15日電

柬埔寨打工詐騙事件頻傳，國民黨台北市議員王鴻薇今天詢問，相關政府單位可有何積極作為？台北市長柯文哲說，警方機場舉牌宣導效用不大，應先調查哪個環節可攔截。

柯文哲上午到台北市議會進行北市重大公共工程進度專案報告，王鴻薇質詢問到，對於近期有許多台人遭人蛇集團誘騙至柬埔寨打工遭囚事件不斷，包括台北市民也不少人受害，警政署長黃明昭今天上午也到桃機視察防詐勤務，現僅警政署戮力宣導防詐，如今政府角色在哪。

王鴻薇提到，事件發生迄今，政府功能角色不見，相關作為也很少，目前國民黨有3名立委已趕赴柬埔寨當地，希望尋求部分民間團體幫忙，協助受困台人可順利返國，詢問政府單位有無其他積極作為。

柯文哲答詢表示，這個方法（到機場舉牌宣導）沒有用，民眾都要出門了，又叫人家不要去，這不是很奇怪。

他認為，還是要先查原因，調查哪個環節可做攔截，直指目前台灣智慧型犯罪情形持續上升趨勢。

台北市長 王鴻薇 柬埔寨

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