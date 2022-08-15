快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

新北房屋成交量近「腰斬」 專家：房價恐下跌

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
專家認為，房市在升息後出現變化，成交量才會大幅萎縮，若下半年、明年繼續升息，房市恐會出現修正情形。圖／報系資料照
專家認為，房市在升息後出現變化，成交量才會大幅萎縮，若下半年、明年繼續升息，房市恐會出現修正情形。圖／報系資料照

疫情發展之初，美國大量印鈔、缺工缺料等因素使全台房價大漲，去年三級警戒後新北房屋移轉數來到高峰期，2021年11月移轉棟數為7113棟，不過今年7月萎縮至4697棟，下滑34%。房地產專家表示，央行連續升息重擊民眾購屋意願，導致移轉棟數「類雪崩」，未來須觀察9月、12月升息情形，若繼續下去，房價將有可能出現下修。

近兩年台灣房價高漲，雙北去年5月實施三級警戒，看房人數驟減，不過疫情後購屋人潮增加，許多地區房價甚至創下歷史新高。

去年解除警戒後，9月的移轉棟數為5236棟，到11月甚至暴增至7113棟，短短2個月就成長27%，去年12月也維持在6934棟，房屋成交價在這段期間不斷上揚。

不過到了今年初，房市交易量開始出現下滑情形，1月移轉棟數為6202棟、2月3986棟、3月6406棟、4月6113棟、5月5721棟、6月5394棟、7月4697棟。房屋移轉數從去年最高峰減少了34%。

新北市地政局表示，新北近期新成屋、中古屋交易量都有明顯減少，這是移轉棟數下滑原因，雖然各區略有不同，少數地區有新成屋大量移轉，可能造成單月成長，不過絕大多數地區移轉數都是逐月減少的。

民眾陳小姐表示，她從去年開始看屋，房價一路高漲，不過今年央行可能升息4次，讓她開始動搖，畢竟對小家庭來說，只要升個幾碼，每月房貸便會增加數千元，生活壓力將會變大，就得縮衣節食。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨分析，台灣房市走了約2年多頭，原因不外乎是美國瘋狂印鈔票，加上台幣走強，大量資金留在國內，房地產這樣的無形資產就成了最佳去處，不過這樣的情形在近期出現了變化。

徐佳馨，從第一線觀察，可以發現升息是造成房屋移轉棟數大幅減少主因。在升息前，房屋貸款最高可低至1.31%，不過央行在3月、6月分別升息1%、0.5%，現在約1.61%，外界預估9月、12月都還會再升息，甚至持續到明年，民眾開始恐慌，不願再追價，才導致新北從4月開始移轉棟數逐漸出現「類雪崩」情形。

徐佳馨舉例，只要央升息1碼，貸款1000萬者，每月就得多繳1000多元，若利率持續升至3%，每個月得多繳7000多元，貸款數字越多，影響越大。

徐佳馨表示，現階段就是賣方希望能夠賣得像之前一樣高價，不過買方擔憂升息造成壓力變大，不願追價，雙方僵持不下，成交量自然大幅下滑，房價也逐漸趨於平穩。

徐佳馨指出，以新北來看，7月看屋量逐漸打底，之後會不會持續下滑，關鍵在9月升息幅度，若是又升息到1碼，對房市將是雪上加霜。另外，中國大陸與台灣關係緊張，高資產族群可能會開始將資金布局至海外，這也會影響房市，若照這樣情況下去，新北房價可能從今年底開始出現下修情形。

房地產 疫情

延伸閱讀

遭批合照僅為個人層次 侯友宜：孫曉雅與新北緊密連結

為慢壘球錦標賽開球 林佳龍拋新政見：成立新北運動局

SaSa擔任代言人 直播開箱新北庇護工廠中秋禮盒

Q1房價飆新高：晚13年買房、房貸增1倍

相關新聞

柯文哲批中央拖延大巨蛋防火審查 營建署：安全無可取代

台北市長柯文哲今在市議會批評內政部拖延大巨蛋防火避難性能變更審查進度。內政部營建署今嚴正聲明，安全無可取代，不要為了大巨...

禁遛狗、只能從地下室出入 北市大安某社區苛刻規定如「寵物監獄」

為實現友善寵物環境，營建署及各地方政府動保機關近年積極討論是否修法或廢除「公寓大廈管理條例第23條：寵物禁養令」，但北市...

三重中興段都更案公開展覽 要蓋13層廠辦大樓招商

新北市三重頂崁工業區內的三重中興段都更案今日開始公開展覽，該案同時申請新北都更一、二箭，都更審議完成後就能申請建照開工動...

柯文哲預估9月上旬疫情洪峰出現 造冊施打率不能低9成

新冠疫情再起？台北市長柯文哲今赴聯合醫院召開第四劑疫苗催種記者會，柯提到，目前估計台灣9月初每日確診可能會超過3萬人，估...

全台供水正常 僅基隆汐止亮燈 林右昌赴貢寮壩了解水情

基隆市中正、信義區高地住戶近日承受缺水之苦，自來水公司指問題出在貢寮雙溪地區今夏降雨驟減，已透過加強取水、區域調節供水改...

大巨蛋案再交火 營建署批北市府：別為剪綵對遠雄放水

台北市長柯文哲今（15）日在台北市議會批評內政部拖延大巨蛋防火避難性能變更審查進度，內政部營建署指出，此案去（110）年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。