新北房屋成交量近「腰斬」 專家：房價恐下跌

疫情發展之初，美國大量印鈔、缺工缺料等因素使全台房價大漲，去年三級警戒後新北房屋移轉數來到高峰期，2021年11月移轉棟數為7113棟，不過今年7月萎縮至4697棟，下滑34%。房地產專家表示，央行連續升息重擊民眾購屋意願，導致移轉棟數「類雪崩」，未來須觀察9月、12月升息情形，若繼續下去，房價將有可能出現下修。

近兩年台灣房價高漲，雙北去年5月實施三級警戒，看房人數驟減，不過疫情後購屋人潮增加，許多地區房價甚至創下歷史新高。

去年解除警戒後，9月的移轉棟數為5236棟，到11月甚至暴增至7113棟，短短2個月就成長27%，去年12月也維持在6934棟，房屋成交價在這段期間不斷上揚。

不過到了今年初，房市交易量開始出現下滑情形，1月移轉棟數為6202棟、2月3986棟、3月6406棟、4月6113棟、5月5721棟、6月5394棟、7月4697棟。房屋移轉數從去年最高峰減少了34%。

新北市地政局表示，新北近期新成屋、中古屋交易量都有明顯減少，這是移轉棟數下滑原因，雖然各區略有不同，少數地區有新成屋大量移轉，可能造成單月成長，不過絕大多數地區移轉數都是逐月減少的。

民眾陳小姐表示，她從去年開始看屋，房價一路高漲，不過今年央行可能升息4次，讓她開始動搖，畢竟對小家庭來說，只要升個幾碼，每月房貸便會增加數千元，生活壓力將會變大，就得縮衣節食。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨分析，台灣房市走了約2年多頭，原因不外乎是美國瘋狂印鈔票，加上台幣走強，大量資金留在國內，房地產這樣的無形資產就成了最佳去處，不過這樣的情形在近期出現了變化。

徐佳馨，從第一線觀察，可以發現升息是造成房屋移轉棟數大幅減少主因。在升息前，房屋貸款最高可低至1.31%，不過央行在3月、6月分別升息1%、0.5%，現在約1.61%，外界預估9月、12月都還會再升息，甚至持續到明年，民眾開始恐慌，不願再追價，才導致新北從4月開始移轉棟數逐漸出現「類雪崩」情形。

徐佳馨舉例，只要央升息1碼，貸款1000萬者，每月就得多繳1000多元，若利率持續升至3%，每個月得多繳7000多元，貸款數字越多，影響越大。

徐佳馨表示，現階段就是賣方希望能夠賣得像之前一樣高價，不過買方擔憂升息造成壓力變大，不願追價，雙方僵持不下，成交量自然大幅下滑，房價也逐漸趨於平穩。

徐佳馨指出，以新北來看，7月看屋量逐漸打底，之後會不會持續下滑，關鍵在9月升息幅度，若是又升息到1碼，對房市將是雪上加霜。另外，中國大陸與台灣關係緊張，高資產族群可能會開始將資金布局至海外，這也會影響房市，若照這樣情況下去，新北房價可能從今年底開始出現下修情形。