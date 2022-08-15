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鶯歌光明橋改建完成 防洪耐震外更讓道路煥然一新

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北工務局為配合「鶯歌溪排水治理計畫」，執行鶯歌光明橋抬高改建工程，近期剛完工。圖／新北工務局提供
新北工務局為配合「鶯歌溪排水治理計畫」，執行鶯歌光明橋抬高改建工程，近期剛完工。圖／新北工務局提供

為因應極端氣候，防止溪水暴漲倒灌，新北工務局近期改建鶯歌光明橋完工，除使梁底高度符合鶯歌溪25年防洪水位外，道路品質、耐震結構也讓用路人使用更加安全與方便，再加上橋上路燈及護欄提升整體河岸景觀，促進三鶯地區交通發展。

工務局說明，為配合「鶯歌溪排水治理計畫」做鶯歌光明橋抬高改建工程，最近剛完工，除可提升河道通洪能力外，也降低溪水暴漲倒灌的疑慮，讓往來用路人通行更安全便利。

工務局長詹榮鋒表示，光明橋位於鶯歌永明街上，橫跨鶯歌溪、緊鄰國光街和國華路，使用率高，但因建造年代久遠，梁底高程已無法滿足現有防洪需求，屬於「鶯歌溪排水治理計畫」必須優先改善的橋梁，所以去年改建，完工後梁底高度符合鶯歌溪25年防洪水位標準，橋梁結構也符合耐震安全。

新工處指出，光明橋完成改建後，主橋8米寬雙向車道，並新增路燈讓用路人感覺煥然一新，且改建後的橋梁位置符合鶯歌溪治理計畫線，以利水利署第十河川局後續護岸整治計畫，並配合新北市政府推動三鶯文創計畫，將老街元素融入人行道工程，搭配護欄提升整體河岸景觀，不但滿足強度跟耐久性的需求，也促進三鶯地區交通發展。

洪水

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