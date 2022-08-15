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獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

音圖別重蹈北藝覆轍 柯文哲交代下任：設計太迷人錢暴增

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天專案報告時也語重心長表示，現在音圖中心要等細部設計出來，才能確定工程費多少，但他也一點要跟議員特別交代「不要重蹈北藝覆轍。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天專案報告時也語重心長表示，現在音圖中心要等細部設計出來，才能確定工程費多少，但他也一點要跟議員特別交代「不要重蹈北藝覆轍。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告重大工程進度，任內最重要的重大建設之一台北音樂廳與圖書總館(音圖中心)，因經歷四度流標，最後將統包改採傳統鏢，由大元聯合建築師事務所得標設計標，決標金額2.3億元，預計民國113年開工，118年竣工。

柯文哲今天專案報告時也語重心長表示，現在音圖中心要等細部設計出來，才能確定工程費多少，但他也一點要跟議員特別交代「不要重蹈北藝覆轍。」

柯文哲說，北藝是由大元聯合建築師事務所設計，這次音圖中心也是大元聯合建築師事務所設計，但設計過度迷人(fancy)的話、太奇怪的設計工程費就會增加，先前音圖中心的工程預算約編列70幾億元，但如果設計70多億元蓋不出來，就有兩個要解決，包括設計不可以太過迷人。

柯也提到，他不能批評台北表演藝術中心，因相信絕對是台北市的地標，但也不可諱言，北藝設計相當複雜，一分錢一分貨，工程費相當貴。

柯表示，音圖中心是經設計標與工程標分開來，設計出來，第一階段就不准它設計太複雜，不然就是工程預算要增加，下一任市長，文化局長與管工程的副市長，一定要將這個列為前半年最重要工作，不然會重蹈北藝覆轍。

至於外界有人質疑，音圖中心選址為何選在蛋黃區，不過他認為交通方便在市中心沒有什麼不好。但就是設計標與建築標分開，第一階段就是應該不准設計太複雜，因設計太複雜會比較貴。

柯也提醒，下一任台北市長的文化局長及管工程的首長，前半年要最重要工作就是音圖中心不要重蹈北藝的覆轍。

台北市長 建築

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