新莊首座寵物公園明啟用 毛小孩自在跑跳樂翻天

新北市新莊區首座寵物專屬公園將於明日正式開放，園內有6500平方公尺大面積綠地，並有安全圍籬區隔大小型犬活動，供毛小孩安心玩樂，對毛爸媽來說，周圍有多處停車場及休憩運動設施，是適合大新莊及鄰近泰山、三重等區民眾與寵物共同休閒的好去處。

近年來市區綠地空間逐漸減少，毛小孩運動空間有限，為解決毛爸毛媽的需求、營造友善寵物休憩運動空間，新北高灘處陸續於河濱公園完成6座寵物公園，而新莊首座寵物專屬公園將於明日正式開放，提供廣大草地讓寶貝們盡情奔跑。

高灘處說明，新莊寵物公園是新北河濱第7座寵物公園，位於大漢溪左岸新莊河濱公園內，占地6500平方公尺，附近有多處停車場，交通及停車相當便利，公園周邊有籃球場、槌球場、棒球場及兒童遊戲場等休憩運動設施，讓毛爸毛媽全家可以從事休閒活動。

高灘處表示，考量河濱公園為河川行水區，在汛期維護管理考量下，新莊寵物公園以提供飼主與毛小孩互動的大面積綠地空間為主，現地有雙排大榕樹遮蔭，提供涼爽的休憩空間。

現場並以安全圍籬區隔大小型犬活動空間，可防止犬隻衝突、走失及與其他從事休憩的民眾有所區隔，也可讓怕狗的小朋友安心在圍欄外就近觀賞，並放心在河濱公園從事其他活動。另外，現場提供鑽洞的混凝土管讓毛小孩們冒險玩樂，也提供狗便箱，讓民眾自主維護場地清潔。

民眾陳先生表示，平常都帶狗兒子在河濱散步，日前發現有這座寵物公園便積極關心施工進度，期望完工後可以讓狗兒子在園內自由奔跑，所以相當期待寵物公園盡快開放。