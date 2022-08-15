快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

新莊首座寵物公園明啟用 毛小孩自在跑跳樂翻天

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新莊寵物公園是新北河濱第7座寵物公園，位於大漢溪左岸新莊河濱公園內，占地6500平方公尺，毛小孩可在當中恣意奔跑。圖／新北高灘處提供
新莊寵物公園是新北河濱第7座寵物公園，位於大漢溪左岸新莊河濱公園內，占地6500平方公尺，毛小孩可在當中恣意奔跑。圖／新北高灘處提供

新北市新莊區首座寵物專屬公園將於明日正式開放，園內有6500平方公尺大面積綠地，並有安全圍籬區隔大小型犬活動，供毛小孩安心玩樂，對毛爸媽來說，周圍有多處停車場及休憩運動設施，是適合大新莊及鄰近泰山、三重等區民眾與寵物共同休閒的好去處。

近年來市區綠地空間逐漸減少，毛小孩運動空間有限，為解決毛爸毛媽的需求、營造友善寵物休憩運動空間，新北高灘處陸續於河濱公園完成6座寵物公園，而新莊首座寵物專屬公園將於明日正式開放，提供廣大草地讓寶貝們盡情奔跑。

高灘處說明，新莊寵物公園是新北河濱第7座寵物公園，位於大漢溪左岸新莊河濱公園內，占地6500平方公尺，附近有多處停車場，交通及停車相當便利，公園周邊有籃球場、槌球場、棒球場及兒童遊戲場等休憩運動設施，讓毛爸毛媽全家可以從事休閒活動。

高灘處表示，考量河濱公園為河川行水區，在汛期維護管理考量下，新莊寵物公園以提供飼主與毛小孩互動的大面積綠地空間為主，現地有雙排大榕樹遮蔭，提供涼爽的休憩空間。

現場並以安全圍籬區隔大小型犬活動空間，可防止犬隻衝突、走失及與其他從事休憩的民眾有所區隔，也可讓怕狗的小朋友安心在圍欄外就近觀賞，並放心在河濱公園從事其他活動。另外，現場提供鑽洞的混凝土管讓毛小孩們冒險玩樂，也提供狗便箱，讓民眾自主維護場地清潔。

民眾陳先生表示，平常都帶狗兒子在河濱散步，日前發現有這座寵物公園便積極關心施工進度，期望完工後可以讓狗兒子在園內自由奔跑，所以相當期待寵物公園盡快開放。

高灘處代理處長張修銘提醒，寵物公園要靠大家發揮公德心、愛惜使用，才能夠使設施維持良好狀態；民眾在享受便利性的同時，也要記得留意告示牌提醒內容，遵守各場地使用規則。

新莊寵物公園以安全圍籬區隔大小型犬活動空間，可防止犬隻衝突、走失及與其他從事休憩的民眾有所區隔，民眾可放心在河濱公園從事其他活動。圖／新北高灘處提供
新莊寵物公園以安全圍籬區隔大小型犬活動空間，可防止犬隻衝突、走失及與其他從事休憩的民眾有所區隔，民眾可放心在河濱公園從事其他活動。圖／新北高灘處提供
新莊寵物公園以提供飼主與毛小孩互動的大面積綠地空間為主，現地有雙排大榕樹遮蔭，提供涼爽的休憩空間。圖／新北高灘處提供
新莊寵物公園以提供飼主與毛小孩互動的大面積綠地空間為主，現地有雙排大榕樹遮蔭，提供涼爽的休憩空間。圖／新北高灘處提供
新莊首座寵物專屬公園有大面積綠地，並有安全圍籬區隔大小型犬活動，供毛小孩安心玩樂，是適合大新莊及鄰近泰山、三重等區民眾與寵物共同休閒的好去處。圖／新北高灘處提供
新莊首座寵物專屬公園有大面積綠地，並有安全圍籬區隔大小型犬活動，供毛小孩安心玩樂，是適合大新莊及鄰近泰山、三重等區民眾與寵物共同休閒的好去處。圖／新北高灘處提供
寵物公園要靠大家發揮公德心、愛惜使用，才能夠使設施維持良好狀態；民眾在享受便利性的同時，也要記得留意告示牌提醒內容，遵守各場地使用規則。圖／新北高灘處提供
寵物公園要靠大家發揮公德心、愛惜使用，才能夠使設施維持良好狀態；民眾在享受便利性的同時，也要記得留意告示牌提醒內容，遵守各場地使用規則。圖／新北高灘處提供
新莊寵物公園是新北河濱第7座寵物公園，有6500平方公尺大面積綠地，現場還提供鑽洞的混凝土管讓毛小孩們冒險玩樂。圖／新北高灘處提供
新莊寵物公園是新北河濱第7座寵物公園，有6500平方公尺大面積綠地，現場還提供鑽洞的混凝土管讓毛小孩們冒險玩樂。圖／新北高灘處提供
新莊首座寵物專屬公園有大面積綠地供毛小孩安心玩樂，是適合大新莊及鄰近泰山、三重等區民眾與寵物共同休閒的好去處。圖／新北高灘處提供
新莊首座寵物專屬公園有大面積綠地供毛小孩安心玩樂，是適合大新莊及鄰近泰山、三重等區民眾與寵物共同休閒的好去處。圖／新北高灘處提供

寵物 毛小孩

延伸閱讀

行庫：新北市「新林三淡」 房價恐鬆動

中元普度 高雄為毛小孩辦專屬法會

高市動保處普渡慰靈 專屬供品讓毛孩天使吃飽穿暖

花蓮仁里萬善廟普度 首設毛小孩蓮座備狗糧罐頭等供品

相關新聞

柯文哲批中央拖延大巨蛋防火審查 營建署：安全無可取代

台北市長柯文哲今在市議會批評內政部拖延大巨蛋防火避難性能變更審查進度。內政部營建署今嚴正聲明，安全無可取代，不要為了大巨...

禁遛狗、只能從地下室出入 北市大安某社區苛刻規定如「寵物監獄」

為實現友善寵物環境，營建署及各地方政府動保機關近年積極討論是否修法或廢除「公寓大廈管理條例第23條：寵物禁養令」，但北市...

三重中興段都更案公開展覽 要蓋13層廠辦大樓招商

新北市三重頂崁工業區內的三重中興段都更案今日開始公開展覽，該案同時申請新北都更一、二箭，都更審議完成後就能申請建照開工動...

柯文哲預估9月上旬疫情洪峰出現 造冊施打率不能低9成

新冠疫情再起？台北市長柯文哲今赴聯合醫院召開第四劑疫苗催種記者會，柯提到，目前估計台灣9月初每日確診可能會超過3萬人，估...

全台供水正常 僅基隆汐止亮燈 林右昌赴貢寮壩了解水情

基隆市中正、信義區高地住戶近日承受缺水之苦，自來水公司指問題出在貢寮雙溪地區今夏降雨驟減，已透過加強取水、區域調節供水改...

大巨蛋案再交火 營建署批北市府：別為剪綵對遠雄放水

台北市長柯文哲今（15）日在台北市議會批評內政部拖延大巨蛋防火避難性能變更審查進度，內政部營建署指出，此案去（110）年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。