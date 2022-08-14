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台北古蹟日推8條路線 老房子影像徵件明起開跑

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
「台北古蹟日」將於在9月17日正式登場，北市文化局此次以「老屋漫遊季」為主題，將推出8條老房子路線導覽活動。圖／文化局提供
「台北古蹟日」將於在9月17日正式登場，北市文化局此次以「老屋漫遊季」為主題，將推出8條老房子路線導覽活動。圖／文化局提供

「台北古蹟日」將於在9月17日正式登場，北市文化局表示，此次以「老屋漫遊季」為主題，將推出8條老房子路線導覽活動，同時也規畫老房子影像徵件比賽以及人權繪本導讀活動。

文化局表示，為推廣北市文化資產，今年規畫8條不同主題的古蹟導覽路線，如「萬華氏族的修復之路」路線將走入作為高氏家族宗祠的學海書院、萬華林宅等在地文化資產，感受萬華氏族的發展歷程。「獄政建築的華麗轉身」路線將造訪台北監獄遺址並參觀前過往獄政官員居住的宿舍，欣賞日本時期建築的美感，並了解台灣獄政歷史的發展源流。

文化局表示，其他包含城南、大稻埕、圓山的六條導覽路線，也將探訪結合在地文化歷史的老屋，讓民眾走入街頭巷弄，感受台北的文化故事。

文化局表示，同時也邀請北市文化資產委員薛琴、李乾朗等文資專家，以及建築師團隊進行導覽解說，另外，也邀請台北市老房子營運活化團隊介紹老屋，分享修復、活化文資建物的經驗點滴，更帶領民眾走進文化資產修復現場，如學海書院、陳德星堂、前南菜園日式宿舍等，展示文化資產修復工法、建築材料，讓民眾了解文資修復的過程。

文化局表示，各場導覽活動將於8月25日開放報名，詳細報名資訊可上臉書專頁查詢。另外，將自8月15日起辦理「老房子影像徵件」攝影比賽報名方式，比賽總獎金達10萬元，獲獎作品11月將在展出。

文化局 文化資產

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