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環保袋循環箱政策成效雪崩式下降 北市：將加強宣導
台北市環保局自2019年開始，在北市12處傳統市場入口設置「環保袋循環箱」，提供未帶購物袋民眾，可免費取用二手環保袋，但政策上路滿3年，設置點不增反減，募集及取用成效更雪崩式下降。有民眾說，已養成自備環保袋習慣；也有民眾認為，疫情期間使用二手環保袋有疑慮。環保局則回應，政策推動會請清潔隊加強宣導。
為了推廣源頭減塑，北市府2019年10月起，推動「環保袋循環箱」政策，開跑短短3個月就募集1萬多個環保袋，其中有9千多個環保袋被取用；2020年達高峰募得3萬多個環保袋，取用數為1萬7千個。
不過截至去年，募集及取用數開始下降，僅募得8千多袋、取用6千多袋；今年更雪崩式下降，截至7月僅募得1千個環保袋，取用數約為1千9百多個，成效一年不如一年。
北市環保局回應，之所以推廣市場減少，是因部分市場無適合空間放置循環箱，且因為民眾環保意識抬頭，自備環保袋者變多，故目前僅持續維持11處環保循環箱周邊清潔。
議員許家蓓也質疑，環保局原本預計先試辦傳統市場環保袋循環箱政策，再評估擴大試辦，殊不知三年過去，環保循環箱設置的地點不增反減，只剩11個市場有循環箱，甚至成效更是雪崩式下降。
議員說，針對數量下降，部分原因可能是受疫情影響，市場採買人數減少，但目前正邁向後疫情時代，生活逐漸恢復，仍須正視環保袋需求，環保局應檢討政策成效，或應更積極推廣。北市環保局長劉銘龍表示，會請清潔隊員加強宣導。
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