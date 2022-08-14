台江公園探訪凶狠圓軸蟹 學習與海共生精神

《2022台南海洋保育記》第二波系列活動「海洋保育親子教育課程〈我們與海的距離〉」講座課程，今天登場，台南社大海廢小組研究員晁瑞光提醒海洋永續和環境友善的重要性；民眾也觀察凶狠圓軸蟹的棲地，了解牠們的生態及生活環境。

市長黃偉哲表示，台灣是海島國家，人們與海的距離卻不夠親近，海岸線上散布著原不屬於海洋的廢棄物，都在逐漸破壞海洋生態環境，因此學習如何與海洋永續共生，是大家共同努力的議題。

海洋保育親子教育課程由長期關心海廢議題的晁瑞光開講，他提醒民眾海洋永續和環境友善的重要性，海洋與海洋生物的保護需要你我的共同努力。台江國家公園內有豐富的海洋資源，除定期來台度冬的候鳥、濕地紅樹林外，也有台灣最大陸蟹-凶狠圓軸蟹的棲地及族群，是適合觀察陸蟹生態的場域環境。大家跟隨講師「螃蟹教授」劉烘昌老師的腳步，實地到這些巨型陸蟹的家參訪，觀察、了解凶狠圓軸蟹牠的生態及生活環境。