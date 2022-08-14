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中市購物節創意提案賽10強出爐 21日決賽爭20萬購物金

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「台中購物節─等你來秀」海選10強出爐，8月21日決賽將爭奪首獎20萬元。圖／台中市政府提供
「台中購物節─等你來秀」海選10強出爐，8月21日決賽將爭奪首獎20萬元。圖／台中市政府提供

台中購物節今邁入第4屆，「台中購物節 等你來秀」創意提案活動，19天報名時間便募集了493件提案，台中市政府於12日提案海選出前10強，並於21日決賽，爭奪首獎20萬元台中購物金。

中市經發局長張峯源表示，去年台中購物節登錄消費總金額為全國第一，突破291億元，今年市府團隊創新舉辦「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選活動，邀請全國民眾為台中購物節秀出好點子，短短19天的報名時間就募集了493件提案。

張峯源說，有參賽者關注台中購物節，知道市府已經送出3間好宅，他提出透過好宅得主，邀請市長盧秀燕到家裡作客，營造出「消費者來台中購物而獲得一個家的幸福感和歸屬感」。

另有參賽人以今年台中購物節代言人林美秀為創意發想，取美秀的諧音，就是「買俗！」邀請所有參加過台中購物節的民眾成為美秀集團，共同為今年購物節代言；甚至有參賽者為台中購物節創作一首主題曲，填詞譜曲到演唱，都不假他人之手。

經發局指出，10強優選者21日將於市民廣場的決賽現身，在現場觀眾及觀看直播的網友見證下，爭奪首獎20萬元台中購物金；10強優勝者每人將有3分鐘闡述創意理念，再與評審進行對話，讓每一位參賽者的創意能更全面展現給評審及觀賽民眾。

此外，當天評審還邀請到今年的台中購物節代言人林美秀，林美秀代言人擁有豐富的表演藝術經驗，相信和參賽者之間的對答，一定會激盪出不少火花。

經發局表示，「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選活動的總獎金共110萬元台中購物金，10強優選者都可以獲得10萬元購物金，決賽第1名再加碼獲得台中購物金10萬元，相當於首獎有20萬元台中購物金。

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