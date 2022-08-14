SaSa擔任代言人 直播開箱新北庇護工廠中秋禮盒

中秋節將至，新北市府勞工局於8月15日至9月16日在Yahoo奇摩、PChome、露天拍賣及蝦皮購物4大商城推出「新北庇護購-幸福滿中秋」線上暖心展售會，發售多款庇護工場全新亮相中秋限定禮盒，並加碼推出「不限金額全面85」折、「399送刮刮卡」及「單一工場1200元免運優惠」等3重好康活動，有機會刮中Gogoro VIVA MIX等好禮，歡迎大家一起慶中秋、送好禮、獻愛心、做公益。

新北庇護工場新任代言人莎莎SaSa(鍾欣愉)，也將於8月19日直播開箱新北庇護工場優質的中秋禮盒，邀請大家在4大購物商城用行動支持庇護工場，活動期間可享多項好康，其中「399送刮刮卡」這項，有機會刮中最夯的Gogoro VIVA MIX、iPhone13、黃金條塊、家電、禮券等眾多好禮，總獎金高達60萬。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市27家庇護工場協助超過500位的庇護員工就業，在商品及服務都力求專業及創新，尤其疫情期間，線上購物是安心採買的好選擇。像是喜憨兒與幾米聯名的「純真時光8入月餅禮盒」、集賢的「春花秋月」禮盒、愛不囉嗦的「手感雙餡蛋捲禮盒」、愛盲的「中秋七巧提盒」、慈育的「珍饌伴月」、慈泰的「幸福之路-心路X阿布布思義聯名禮盒」等多項產品，樣樣都是送禮自用的最佳首選，歡迎一起支持與鼓勵身障者的努力，並與家人好友共享。