華江橋機車道往台北將封閉施工 明起夜間改萬板橋通行

華江橋為往來雙北市之重要橋梁，為提升該橋往台北方向機車道品質及汽車道排水效能，新北市府養工處將於15日至18日，每日晚間10時至翌日上午5時做改善工程，屆時將封閉板橋往台北機車道，汽車道由3縮減為2個，機車族請改由萬板大橋通行。

養工處指出，華江橋是連接大台北地區重要交通路網，透過例行性巡查發現，該橋往台北方向汽車道靠外側車道鋪面老化需更新，汽車道部分洩水坡度不佳有積水現象，易影響行車安全，因此規畫執行鋪面改善工程，完工後車輛行駛將更為安全順暢。

養工處說，改善工程共計3天，將於8月15日至18日每天晚間10時至翌日上午5時，施工期間將封閉往台北方向機車道，機車族請提前於雙十路2段、文聖街或文新路右轉，改走萬板路由萬板大橋前往台北市；汽車道則由3個車道縮減為2個車道通行，以便進行洩水坡度改善工程。