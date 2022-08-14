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「永和藝文風采」壓軸 2022永和仲夏夜之夢圓滿閉幕

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「2022新北市永和仲夏夜之夢」昨晚壓軸演出「永和藝文風采」，由莊敬高職的精彩舞蹈及永平高中的儀隊表演拉開序幕。圖／永和區公所提供
「2022新北市永和仲夏夜之夢」昨晚壓軸演出「永和藝文風采」，由莊敬高職的精彩舞蹈及永平高中的儀隊表演拉開序幕。圖／永和區公所提供

「2022新北市永和仲夏夜之夢」昨晚壓軸演出「永和藝文風采」，邀請永和在地學校、社區發展協會及國樂團等優質團隊輪番演出，展現永和在地藝文魅力，為今年的仲夏夜之夢畫上最完美的驚嘆號。

永和區公所說，「永和藝文風采」昨晚在仁愛公園音樂舞台登場，由莊敬高職的精彩舞蹈及永平高中的儀隊表演拉開序幕，接著由「銀髮界盛事」之稱的「仙角百老匯」登場，民權社區發展協會的長者們帶來精彩絕倫的歌舞劇。

此外，潭墘社區發展協會及新北市新住民輔導協會帶來的異國舞蹈、秀朗社區發展協會的小提琴演奏，以及永安社區發展協會及雙舞影舞團的舞蹈表演。壓軸表演由得和社區發展協會的合唱團以及永和國樂團帶來動人的演奏。

永和區公所說，活動尾聲還在現場抽出140份的永和特色好禮提貨券，盼藉此刺激在地經濟及觀光，讓更多民眾體驗永和的地方美食與文化。總計「2022新北市永和仲夏夜之夢」連續五周系列活動，共吸引逾萬人次參與，民眾紛紛表示「很感動」、「已經開始期待明年」。

民眾劉先生表示，他第一場到第五場都參與，印象最深刻是壓軸場，永和的在地藝文團隊各個都展現出超高水準的表演內容，精彩演出完全不輸專業團隊，看完之後更加以自己身為永和人為榮。

永和區長陳怡君表示，「永和仲夏夜之夢」已邁入第26年，去年因疫情暫停，今年再出發，以不同的音樂風格和主題打造一系列的藝文活動。

「2022新北市永和仲夏夜之夢」昨晚壓軸演出「永和藝文風采」，由莊敬高職的精彩舞蹈及永平高中的儀隊表演拉開序幕。圖／永和區公所提供
「2022新北市永和仲夏夜之夢」昨晚壓軸演出「永和藝文風采」，由莊敬高職的精彩舞蹈及永平高中的儀隊表演拉開序幕。圖／永和區公所提供

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