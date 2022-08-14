基北第4條快捷公車1813D 因應開學明起平日增為60班次

基隆到台北通勤的第四條城際快捷公車1813D，搭乘需求增加，通勤乘客陳情反映，上下班尖峰時段常接近滿座。明天起微調，周一至周五上班日平日往返從58增為60班次，讓通勤族更方便。另在台北市路段忠孝敦化、懷生國中以及潭美公園3站畫設排隊動線，避免人潮過多混亂。

國光客運表示，1813D基隆中山快捷公車自3月3日正式通車以來，即將屆滿半年，挺過Omicron變異病毒疫情風暴，搭乘人數一直持續穩定成長中，預期暑假過後開學將迎來搭乘人次新高，國光客運會視實際乘客需求持續增班，提供更方便的通勤通學服務。

國光客運說，自15日起班次時間進行微調，更合理回應沿線民眾上下班作息，周一至周五平日往返共60班次，例假日往返總計32班次。

另外有民眾反映部分站點搭乘人數眾多，經台北市政府主管機關同意，國光客運12日已於台北市路段忠孝敦化、懷生國中以及潭美公園3站畫設排隊動線完成，方便搭乘民眾循序排隊上車。

1813D為基隆市第四條城際快捷公車，方便沿線民眾不用再奔波至國光客運基隆總站搭乘，早上可以多睡20分鐘，晚上則可以提前回家吃晚餐。

1813D中山快捷公車通車前，基隆端中山區沿途皆無全日常態性國道客運路線，台北端行經忠孝東路至台北車站，沿途停靠市府轉運站、捷運忠孝復興站、捷運忠孝新生站，與捷運板南線、文湖線、淡水信義線等銜接轉乘四通八達。