快訊

陪同女友親友溪邊烤肉勇救溺水童 34歲男疑反遭捲入溪失蹤

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基北第4條快捷公車1813D 因應開學明起平日增為60班次

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國光客運在台北市路段忠孝敦化、懷生國中以及潭美公園3站畫設排隊動線，避免人潮過多混亂。圖／國光客運提供
國光客運在台北市路段忠孝敦化、懷生國中以及潭美公園3站畫設排隊動線，避免人潮過多混亂。圖／國光客運提供

基隆到台北通勤的第四條城際快捷公車1813D，搭乘需求增加，通勤乘客陳情反映，上下班尖峰時段常接近滿座。明天起微調，周一至周五上班日平日往返從58增為60班次，讓通勤族更方便。另在台北市路段忠孝敦化、懷生國中以及潭美公園3站畫設排隊動線，避免人潮過多混亂。

國光客運表示，1813D基隆中山快捷公車自3月3日正式通車以來，即將屆滿半年，挺過Omicron變異病毒疫情風暴，搭乘人數一直持續穩定成長中，預期暑假過後開學將迎來搭乘人次新高，國光客運會視實際乘客需求持續增班，提供更方便的通勤通學服務。

國光客運說，自15日起班次時間進行微調，更合理回應沿線民眾上下班作息，周一至周五平日往返共60班次，例假日往返總計32班次。

另外有民眾反映部分站點搭乘人數眾多，經台北市政府主管機關同意，國光客運12日已於台北市路段忠孝敦化、懷生國中以及潭美公園3站畫設排隊動線完成，方便搭乘民眾循序排隊上車。

1813D為基隆市第四條城際快捷公車，方便沿線民眾不用再奔波至國光客運基隆總站搭乘，早上可以多睡20分鐘，晚上則可以提前回家吃晚餐。

1813D中山快捷公車通車前，基隆端中山區沿途皆無全日常態性國道客運路線，台北端行經忠孝東路至台北車站，沿途停靠市府轉運站、捷運忠孝復興站、捷運忠孝新生站，與捷運板南線、文湖線、淡水信義線等銜接轉乘四通八達。

國光客運說，隨著疫情舒緩，民眾恢復正常生活，逛街餐敘看電影等各項消費行為逐漸增加，希望由提高供給進一步帶動需求，加密班次後座位充裕無虞。

自15日起微調，周一至周五上班日平日往返從58增為60班次，讓通勤族更方便。圖／國光客運提供
自15日起微調，周一至周五上班日平日往返從58增為60班次，讓通勤族更方便。圖／國光客運提供

國光客運 基隆 公車

延伸閱讀

基隆拒絕四接宣講車將上路 謝國樑號召民眾一起發聲

士林地檢教保中心今揭牌 下周一開學 將收托20名幼兒

激勵乘客回流 國光客運祭抽獎送樂園門票與千元乘車金

國光客運乘車金中獎名單曝光 11月再抽iPhone、Switch

相關新聞

隱於山野間無菜單料理享留白綠意 翻轉江浙大菜精緻緩慢上桌

隱隱佇立在淡水深山森野之間，蜿蜒鄉間小道直到沒入綠意裡，還得要再彎入窄得幾乎僅容一台車寬度的小徑，直到穿越樹林間看見「春餘園子」，心也就跟著安定下來。

中市購物節創意提案賽10強出爐 21日決賽爭20萬購物金

台中購物節今邁入第4屆，「台中購物節 等你來秀」創意提案活動，19天報名時間便募集了493件提案，台中市政府於12日提案...

SaSa擔任代言人 直播開箱新北庇護工廠中秋禮盒

中秋節將至，新北市府勞工局於8月15日至9月16日在Yahoo奇摩、PChome、露天拍賣及蝦皮購物4大商城推出「新北庇...

華江橋機車道往台北將封閉施工 明起夜間改萬板橋通行

華江橋為往來雙北市之重要橋梁，為提升該橋往台北方向機車道品質及汽車道排水效能，新北市府養工處將於15日至18日，每日晚間...

「永和藝文風采」壓軸 2022永和仲夏夜之夢圓滿閉幕

「2022新北市永和仲夏夜之夢」昨晚壓軸演出「永和藝文風采」，邀請永和在地學校、社區發展協會及國樂團等優質團隊輪番演出，...

基北第4條快捷公車1813D 因應開學明起平日增為60班次

基隆到台北通勤的第四條城際快捷公車1813D，搭乘需求增加，通勤乘客陳情反映，上下班尖峰時段常接近滿座。明天起微調，周一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。