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2022八里城市沙雕展今登場 體驗異國風情「沙雕花園」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「2022八里城市沙雕展」即日起在八里左岸公園正式開展。記者江婉儀／攝影
「2022八里城市沙雕展」即日起在八里左岸公園正式開展。記者江婉儀／攝影

「2022八里城市沙雕展」即日起在八里左岸公園正式開展，新北市高灘處表示，今年沙雕以「光合希望」為主題，展覽期間至10月11日止為期60天，邀請民眾一起來八里許下願望。

高灘處代理處長張修銘說明，​沙雕展去年因疫情停辦，今年為給予民眾與以往不同的視覺體驗，將光雕和花雕融入於沙雕作品中，沙雕周圍也佈置上色彩繽紛的景觀花卉，結合沙、光、花不同的媒材，打造有如異國風情般的沙雕花園。

​本次展覽精心設計出16座沙雕作品，主雕「舞動八里」作品象徵著幸福的起點，入口意象「光合希望」作品，象徵希望的種子在溫暖的陽光下發芽、行光合作用至成長茁壯，還有多座可愛又趣味的角色沙雕，參觀過程都能讓身心靈感到放鬆。

​此外，在八里環教中心前方有一整片粉紫色系的景觀花海，並與觀旅局共同於展覽周邊的婚紗廣場、八里渡船頭老街及龍形碼頭河岸沿線，設置12座絢麗的光雕藝術品，亮燈時間為每天晚上6點半至10點，讓民眾感受不一樣的水岸風情。

​張修銘表示，因疫情長期的影響，讓許多人感到不安、無奈，此次特別設計互動沙雕「許願神燈」，每天下午2點現場將發放限量100張的許願卡供民眾索取，寫下願望後可以親手掛在沙雕上，讓許願神燈裡的許願兔幫大小朋友們完成願望。

「2022八里城市沙雕展」即日起在八里左岸公園正式開展。記者江婉儀／攝影
「2022八里城市沙雕展」即日起在八里左岸公園正式開展。記者江婉儀／攝影
「2022八里城市沙雕展」即日起在八里左岸公園正式開展。記者江婉儀／攝影
「2022八里城市沙雕展」即日起在八里左岸公園正式開展。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜出席「2022八里城市沙雕展」。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜出席「2022八里城市沙雕展」。記者江婉儀／攝影

沙雕 八里

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