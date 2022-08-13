八里城市沙雕展 16座風情作品展現

中央社／ 新北13日電

2022八里城市沙雕展今天晚間在八里左岸公園開展，共16座沙雕作品，主雕為「舞動八里」，象徵幸福的起點，入口意象「光合希望」象徵希望的種子在溫暖的陽光下發芽、成長茁壯。

新北市府水利局高灘地工程管理處今晚表示，八里沙雕今年邁入第5年，帶動淡水八里河岸休閒光觀產業；去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻停辦，今年提供不同的視覺體驗，特別將光雕和花雕融入於沙雕作品，邀民眾一起許願。

高灘處新聞稿表示，今年沙雕以「光合希望」為主題，展覽期間至10月11日止。沙雕周圍布置色彩繽紛的景觀花卉，結合沙、光、花不同媒材，打造異國風情般沙雕花園。

高灘處說，16座沙雕作品，以入口意象「光合希望」為主題，象徵希望的種子在溫暖的陽光下發芽、行光合作用至成長茁壯；還有多座可愛又趣味的角色沙雕，參觀過程能讓身心靈放鬆。

高灘處說，八里左岸環境教育中心前方，也布置一整片粉紫色系景觀花海，並與市府觀光旅遊局共同於周邊的婚紗廣場、八里渡船頭老街及龍形碼頭河岸，設置12座絢麗光雕藝術品，讓八里左岸展現夜晚水岸風情。

市長侯友宜在開幕致詞時表示，淡水河八里左岸自行車道沿途有豐富生態資源、獨特地形及人文資產，市府將陸續完成各處景點，讓八里左岸成為融合居民、遊客和生態的生活水岸。

八里 沙雕

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