第4屆成吉思汗盃登場 侯友宜鼓勵選手爭取佳績

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）於開幕典禮中勉勵選手爭取佳績，感謝主辦單位提供健力選手交流的舞台，也讓更多民眾有機會認識健力運動。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右）於開幕典禮中勉勵選手爭取佳績，感謝主辦單位提供健力選手交流的舞台，也讓更多民眾有機會認識健力運動。記者江婉儀／攝影

第4屆2022成吉思汗盃健力三項公開賽，今早在新莊體育館正式展開，本次公開賽全台172名健力選手參賽，也是今年10月全民運動會的前哨戰，新北市長侯友宜於開幕典禮中勉勵選手爭取佳績，感謝主辦單位提供健力選手交流的舞台，也讓更多民眾有機會認識健力運動。

健力運動是全民運動會的正式項目，上屆(109年)全民運動會新北市健力代表隊15位選手，共獲得9面獎牌（4金、3銀、2銅）成績優異，本屆全民運動會10月將在嘉義縣舉行，新北市健力代表隊也進入備戰狀態，期待能再創佳績。

代表隊中，有「一噸的男人」之稱的田基森，是台灣首位健力三項總和破千的選手，在上個月於美國伯明罕舉辦2022世界運動會健力競賽中，拿下男子超重量級三項總和第4名佳績，今年也將在全民運動會健力男子組120公斤以上級尋求4連霸。

侯友宜表示，很高興第4屆2022成吉思汗盃健力三項公開賽選在新北市新莊體育館舉辦，市民也就近見證力量的展現，感受健康體態的魅力。鼓勵民眾一起動起來，新北市有16座國民運動中心，數量為全國第一，每個運動中心都有健身設備，歡迎一起加入強健體態的行列，重點是建立規律健身運動的習慣，讓自己更強壯更健康。

新北市體育處表示，第4屆2022成吉思汗盃健力三項公開賽，邀集了全國愛好健力的各路好手，比賽項目共有蹲舉、臥舉及硬舉，除分為男子組、女子組、團體組外，另加入「長青組」的賽制，共3大項比賽項目及8個量級組別，全國近172名選手共同參與。

第4屆2022成吉思汗盃健力三項公開賽，今早在新莊體育館正式展開。圖／新北市體育處提供
第4屆2022成吉思汗盃健力三項公開賽，今早在新莊體育館正式展開。圖／新北市體育處提供

新北市長 體育 侯友宜

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