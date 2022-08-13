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北市YouBike常常借不到、還不了 議員批調度出問題

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民眾陳情晚間22點左右，捷運站外YouBike2.0常常一輛車都沒有。圖／北市議員李明賢提供
民眾陳情晚間22點左右，捷運站外YouBike2.0常常一輛車都沒有。圖／北市議員李明賢提供

北市推動公共運輸，將YouBike視為綠色交通的最後一里路，不過就有民眾抱怨，捷運站外的微笑單車不是租不到就是還不了，質疑調度模式有問題。北市交通局說，部分站點確實有這種狀況，因為尖峰時間很多車輛被借走，民眾若反映也會要求微笑單車公司加強調度，未來只剩2.0系統後，無車可借或還不了車的狀況會改善。

議員李明賢表示，近日密集接獲民眾陳情，指捷運站外YouBike2.0調度出問題，常常一輛車都沒有，或是滿到還不了車，不只是尖峰時段，連晚間10時、下午2時都會碰到這些狀況；也有民眾抱怨，在人潮眾多的西門站，將近40個站點卻沒有一台堪用的車，相當離譜。質疑是否系統出問題還是單純調度瑕疵。

李明賢還提到，民眾還陳情YouBike線上系統查詢與實際站點的可用車數量有落差，如果再碰上系統異常訊號時，根本無法利用租借車系統進行查詢，呼籲交通局要求微笑單車公司提升查詢網站系統相關資訊準確性，不要讓電子查詢系統形同擺設。

北市交通局坦言，有些站點確實有這些狀況，因為使用的民眾很多，尤其尖峰時間車輛都會被借光，若有人反映都會加強調度，微笑單車公司也會排班處理。只要站位車輛數高於70%、低於20%都會優先處理，但每個區的調度人員有限，也會有移動時間。

交通局說，過去1.0系統因為只有400站，比較少有借不到、還不了的狀況，但是2.0系統大幅增加，有些站點規模不大，且民眾使用習慣也有改變，業者比較沒無法掌握，不過還是有後端監控，可以隨時調度車輛，部分熱點也會持續有人處理，未來單一系統後變數就會減少，就不太會有借不到或還不了的狀況了。

有民眾抱怨，在人潮眾多的西門站，將近40個車柱都沒有車輛，相當離譜。記者鍾維軒／攝影
有民眾抱怨，在人潮眾多的西門站，將近40個車柱都沒有車輛，相當離譜。記者鍾維軒／攝影

單車 北市 YouBike

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