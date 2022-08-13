昔鬧脾氣花90分鐘安撫 慢飛天使今畢業獻花給媽媽跟老師
新北市立八里愛心教養院今天舉辦三峽及三重日托中心畢、結業，祝福12位孩子即將迎接人生新階段。其中，雯雯因早產導致氣質性敏感和癲癇，剛送到三峽日托時，情緒一來課程就卡1.5個小時，但現在只要幾分鐘就能化解，她的媽媽代表畢業生家長致詞時，雯雯還貼心地送上花束，與老師三人緊緊抱在一起。
雯雯的媽媽黃明意表示，雯雯因8個月就「迫不及待」的出來，以致出生時只有899公克，在保溫箱待了2個月，但強韌的生命力，在第3天就不需要氧氣罩。
黃明意說，雯雯就讀一般幼兒園，因敏感及頻繁的癲癇發作，影響學習，經朋友介紹進入三峽日托，非常感謝帶班老師黃淑玲和其他老師耐心的教導，以往雯雯的專注力只有5分鐘，現在可以在電腦前坐上半小時學習，另外雯雯也有接受早療和職能治療，這也都是讓她進步的原因。
黃淑玲表示，雯雯生性害羞、敏感，用鼓勵、讚美和誘導的方式，讓她慢慢願意和同學互動，甚至還製造情境安排擔任小隊長；另方面加上父母的用心栽培，接受早療等輔助，相信雯雯的狀況會越來越好。
另位三重日托中心小軒的媽媽表示，小軒1歲8個月還不會講話，經醫生診斷為語言發展遲緩，經上網搜尋找到三重日托中心，搶到最後一個名額，剛入學持續幾周都在門口緊抱著不肯進去，她必須強忍眼淚推他進教室。
小軒媽媽說，老師拿小軒喜歡的動物模型，搭配影片引導，也經常用手機拍下學習情況分享，因此她和爸爸也模仿老師的教學方式，現在小軒會說出暴龍、三角龍英文學名，也能用中英文說出許多動物的名稱和顏色、形狀等。
八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，考量疫情期間，在校生透過線上舞蹈表演，為畢結業的學長獻上祝福。市議員洪佳君、蘇泓欽、林銘仁、三峽區長周晉平和全聯有線電視公司副理林正雄等人到場參加，並致贈禮物給每位小朋友，老師最後帶領這群慢飛天使及家長們以鯊魚寶寶等兒歌一起互動共舞。
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