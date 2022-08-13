台灣社會亂象加疫情艱困 企業、餐廳響應推廣蔬食30天

台中市天元扶輪社與永續蔬食聯盟，有感於社會的亂象壓力，以及在疫情艱困下推廣蔬食，自今年開始，於每年農曆7月15日至8日15日舉辦「愛你-蔬食30天」台灣蔬食月推廣活動，獲上百家企業及餐廳熱情支持。

台中天元扶輪社長吳孟芬表示，投入推廣蔬食月，是因自己本身15年茹素，改變了多病體質，希望將多年茹素輕驗分享給更多人，讓吃素時尚、更美、便利的素食化傳遞出去，健康才是一切的王道。

永續蔬食聯盟召集人蘇瑞東說，疫情持續延燒，除了防疫之外，顧好自己的健康保護力也是一大重點。從日常飲食開始，很多人覺得，吃素是強制約束自己不能吃葷，其實不是這樣，當大家用心嘗試感受後會發現，吃素反而是一種選擇，不殺生的慈悲油然而生。

國際扶輪社總監楊迺津表示，非常榮幸見證天元扶輪社翻開了蔬食新生活的一頁，也讓扶輪社的大愛精神有了新的努力目標，他也感謝大家的共襄盛舉，未來台灣蔬食月活動，扶輪社絕不會缺席。