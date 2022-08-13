北市科技執法驚爆將增20處 著名「機車瀑布」也納入

台北市路口多功能科技執法，將從目前鄭州、西寧北路口，一口氣再增加20處，取締違規項目少則3項，最多達8項，9月開設設置，有「機車瀑布」之稱的台北橋下橋處民權西路、延平北路口也納入。北市議員質疑部分路段若不調整標線、告示，恐增科技執法爭議罰單。交大表示，上路前會做好評估，宣導後於年底前啟用。

北市目前有13處路段實施科技執法，大多是違停、超速偵測，僅鄭州、西寧北路口實施多功能科技執法，取締項目有6項，包括停讓行人、未依標線行駛、未依規定轉彎、闖紅燈含紅燈右轉、紅燈越線臨停、占用機車停等區。北市規畫9月再增設21處科技執法，其中高達20處路口採多功能科技執法，取締項目最高達8項。

議員林亮君說，雖然違規就該罰，但實施科技執法要考量路型、標線一併調整，不是只把機器架上去而已。執法過程中也要看道路設計、路型、標線、告示牌，會不會造成用路人感受糢糊不清而容易違規。

例如道路設計混亂，像承德路到西寧北路，光是左轉就相當複雜，短短800公尺一路上左轉限制說明告示就高達10個以上，包括前方路口機車兩段式左轉、延平北路禁左請至塔城左轉，全部是文字標誌，對路人非常不友善，尤其在上下班，變換車道路型時就會踩到科技執法範圍。

林亮君說，鄭州路機車免兩段式左轉，但右邊又有待轉區可供選擇，但想轉去待轉時，標線又是禁止變換車道，多功能科技執法罰單就會開下去，這是現況，接下來還有20處，非同小可。

另外，大橋頭最有名的「機車瀑布」，未來的取締也有7項，但上班時機車族都塞在橋上時，就想要直左、右轉或直行，但被塞在橋上動彈不得能選擇嗎？一下橋就有科技執法不得變換車道，讓用路人無法反應；民權西路、承德路未來也有5項科技執法，下橋後全部都塞住，右轉去承德路、直行靠左，開始變換車道又進入科技執法範圍，現在的路型，容易被罰。

北市交大表示，鄭州、西寧北路口多功能科技執法自111年1月3日啟用迄6月30日止，共取締2萬9488件，檢視6月舉發件數較測試期間下降62%；111年1月至6月月平均事故與前3年月平均比較下降約47%，防制成效良好。