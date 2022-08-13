推廣聯合國SDGs 「萬華永續生活實驗計畫」特展開跑

為了鼓勵大小朋友都能認識與了解聯合國的永續發展目標（SDGs）內涵，並以實際行動參與，台北市鄉土教育中心與老松國小即日起至9月4日止，以「在萬華實踐永續，從鄉土看見世界」為主軸，邀請萬華社區大學及台北大學教授李堅明，共同籌畫「萬華永續生活實驗計畫」特展，歡迎有興趣的民眾到鄉土教育中心二樓特展室參觀。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，聯合國SDGs是聯合國面對「永續發展」議題所提出的跨國性指導原則，和大家的日常生活息息相關，環境永續發展的生活實踐現在已是全民參與運動，每個人不分年齡都能盡一己之力。展場設置了「碳中和永續生活」提案牆，讓參觀民眾能留下意見，透過此實驗計畫，共同努力創造結果，讓永續生活的新價值實踐在生活的社區中。

策展單位萬華社區大學表示，為了具體落實永續行動，進而培育推動永續生活行動者，這次展覽結合萬華社區大學永續班隊的課程，及對此議題有研究的在地夥伴組織，包括大理街服飾商圈、騰雲里辦公室、大水溝二手屋、汗得實驗教育機構等，在展場中共同分享各自的永續行動方案。

鄉土教育中心表示，這次展出內容兼具「環保生態」、「循環永續」、「師法自然」、「節能減碳」等議題特色。以萬華區騰雲里為例，透過20座藝術雨撲滿、太陽能發電系統設置，讓原本人力老化、社區閒置空間髒亂、建物結構老舊、住宅巷弄窄小等問題迎刃而解，老舊社區變成有趣、美麗、生態、教育與創新的低碳永續家園。

鄉土教育中心表示，北市首座「太陽能發電走廊」的騰雲陸橋，不僅能改變社區以往老舊髒亂的刻板印象，轉換成的電能也結合裝置藝術設計將能源供給陸橋夜間照明、示範燈具、廣告宣導牆及手機充電站服務使用，將陸橋打造成一座吸引民眾目光，並兼具觀光與綠能教育的休閒景點，讓更多民眾願意跨越堤防到新店溪畔親近水岸。

鄉土教育中心表示，萬華在地產業聚落「艋舺服飾商圈」在歷經時代的轉變，逐漸思考如何在環保與時尚中取得平衡點，無論是利用天然纖維作為設計素材，減少使用碳足跡多的素材，或是透過舊衣回收，運用巧思改造，重新穿回身上或轉變成日常實用的用品，物盡其用，增加生活情趣，也減少大量垃圾，為減碳盡一份心力。

鄉土教育中心表示，這次展覽結束後，所有展示帆布、背板以及紙類文宣都會加以回收，並請展覽規劃諮詢專家李堅明依據17項SDGs來結算這次展覽活動「碳中和」增減數值，以落實並呼應本次展覽宗旨，開創社區永續實踐價值與典範。