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無人機產業中央無專責部會 嘉縣府：行政院跨部會推動
蔡英文總統上午到嘉義縣為「亞洲無人機AI創新應用研發中心」揭牌，她說，政府正研擬「台灣無人機產業發展方案」，帶領業者成立「台灣無人機大聯盟」。無人機業者建議國家應設置無人機產業的主責單位。
業者請行政院整合串連交通部、經濟部、科技部、國防部等，協助產學研無人機研發與發展，加強通訊與數位科技基礎建設、驗證與實驗場域建設，全面採用國製無人機，落實國機國造，打造台灣品牌，發展我國成為全球無人機零組件的輸出大國，同時成為亞洲無人機研發基地。
因應無人機與產業發展，經濟部及交通部應研修及增訂相關法規，以因應無人機產業研發與試驗需求，同時無人機保險費用過高已形成研發與人才培育障礙，請民航局、金管會協調保險業者下降保費。
業者說，無人機高階研發人才培育能量不足，難以支應快速成長的軍用與商用技術研發，目前國內無人機大都著重在技職教育的維修技術，請教育部積極規劃與推動無人機研發人才的培育政策與補助。
目前國內無人機主要預算在國防，建議中科院開放和產學研共同研究與開發新技術，加速催生各項研究產出，建議國防部與政府部門應增加國內無人機各項產品採購，採購不能以價格標限制，應以公開徵求企劃書、委託研究補助案、評選標或有利標等來評選適合的產品，以擴大內需支持國內產業，加速國內無人機產業的成長與茁壯。
縣府經發處長江振瑋說，無人機產業目前由行政院副院長沈榮津帶領交通部、經濟部、國防部、教育部、農委會、新國科會等相關部會推動。
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