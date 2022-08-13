聽新聞
test
0:00 / 0:00
出席二手彩妝品活動 黃珊珊呼籲購物「一多三少」原則
發起二手彩妝回收再利用的NGO團體「寶島淨鄉團」今天表示，國內化妝美容品年營業額約600億元，他們常在募集二手美妝用品的活動中發現全新未拆封的商品，若沒經過他們媒合找到新主人直接丟棄，會造成大量浪費。台北市副市長黃珊珊說，購買過度包裝的商品，也是資源浪費的環保殺手。
台灣民眾黨今天舉辦「環境我最大 彩妝處理全攻略」記者會，黃珊珊、民眾黨議員參選人楊寶楨、黃瀞瑩、吳怡萱和寶島淨鄉團創辦人林藝出席。三位參與活動的參選人都擔任過被形容是「政治人物化妝師」的發言角色，現場也拿起彩妝品幫黃珊珊補妝。
寶島淨鄉團表示，他們發起二手彩妝再利用的活動已經五年，透過回收拍賣讓被浪費的彩妝品可以找到新的主人，也可以避免資源被浪費。
黃珊珊說，產品外部過度包裝，也是資源浪費的環保殺手，今年七夕，台北市政府環保局針對2件化妝品禮盒的過度包裝開罰，她提醒大家選購產品時掌握「一多三少」原則，也就是「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，為環境生態永續盡一份力。
楊寶楨說，被大量使用的棕櫚油可能產生蝴蝶效應，破壞雨林生態，購買商品時可以注意是否有永續棕櫚油的認證標籤。黃瀞瑩說，部分標榜防曬的底妝產品含有對環境有害的化學成分，建議挑選時盡量選擇「海洋友善」的產品。吳怡萱說，丟棄彩妝品時，不同產品應該分類處理，全部丟垃圾桶或一股腦倒進馬桶、水槽恐造成環境汙染。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言