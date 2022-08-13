注意！新店環河路地下道將施工 8月15日起封閉3個月

為提升地下道照明行車安全，新北市養工處將施作新店區環河路地下道照明改善工程，自8月15日起至11月12日，每天夜間10時至隔日上午6時封閉地下道施工，請用路人提前改道並配合現場義交引導通行，施工期間造成不便敬請見諒。

養工處指出，新店環河路地下道為新店往碧潭重要幹道，為提高行車安全，養工處檢視新北市18座車行地下道及涵洞，針對早期照明設計覆蓋率不足的鈉光燈具逐年進行汰換，全面改採照度均勻且具有低眩光特性的LED燈具，並進行地下道壁體油漆工程，節能省電又提升交通安全。

本次照明改善工程共計3個月，施工期間將全面封閉地下道，欲前往碧潭方向的民眾，請提前改由地下道上方平面道路通行，沿環河路行駛左轉安康路1段後再右轉北新路1段前往碧潭，請用路人依改道動線行駛。